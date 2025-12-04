Una canción de la dana logra ser Disco de Oro

'Mi tierra, feta de germanor', la reinterpretación del icónico tema de Nino Bravo, que ha conquistado a más de cuatro millones de oyentes. Gracias ... a esta nueva versión, el himno emocional que Nino Bravo sobre la Comunitat vuelve a latir con fuerza. La colaboración entre tres de las bandas más emblemáticas del indie español -Varry Brava, La Casa Azul y La Habitación Roja- y la voz del cantante logra que una nueva generación descubra el legado del cantante de Aielo de Malferit, mientras los seguidores históricos redescubren la canción con emoción renovada.

'Mi tierra, feta de germanor' es Disco de Oro digital, que ha sido entregado este miércoles en Valencia. «Para nosotros, esta canción es mucho más que música; es una forma de reconectar con la tierra, con nuestras raíces y con la herencia de Nino Bravo», ha explicado Óscar Ferrer, voz de Varry Brava. Por su parte, Pau Roca, de La Habitación Roja, ha mostrado su emoción al ver cómo la versión de Mi tierra «ha conectado tan profundamente con el público; ha superado cualquier expectativa. Nos llena de alegría su repercusión, pero, sobre todo, nos conmueve la fuerza de su propósito solidario».

Junto a los artistas, Eva y Amparo Ferri, hijas de Nino Bravo, y su representante Antonio Luna, han sido parte fundamental del proyecto impulsado por Amstel. En la ceremonia de entrega del Disco de Oro digital, celebrada en València, las herederas del legado de su padre expresaron su emoción al ver cómo 'Mi Tierra' vuelve a sonar en boca de miles de personas. «Nuestro cometido es estar aquí en su nombre, mi padre estaría super orgulloso de participar en esta canción», ha comentado emocionada Eva Ferri.

Más allá del éxito comercial, la canción tiene un propósito solidario: el 100% de los beneficios de las reproducciones se destinan a la Fundación Horta Sud para la reconstrucción de las fallas en las zonas afectadas por la dana. Hasta la fecha ha logrado más de cuatro millones de reproducciones, cifra que le ha llevado a obtener el Disco de Oro.