Camela demuestra que sigue en forma en Valencia Álex Piña El conocido dúo repasa sus mejores éxitos ante centenares de personas en Burjassot NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 6 octubre 2018, 00:42

Ángeles y Dioni. Dioni y Ángeles. O lo que es lo mismo, Camela. El conocido dúo ha demostrado esta noche ante centenares de sus seguidores que siguen estando en forma. La localidad de Burjassot ha sido el escenario en el que el grupo ha desplegado todos sus encantos en un concierto no apto para estar sentado. A las 21.30 horas, muy puntuales, los inconfundibles sonidos del teclado que tanto caracteriza al sonido Camela comenzaron a escucharse. No hacía falta intentar conquistar al público. Ya estaba entregado en esos primeros acordes. Así que comenzaron a cantar y se desató la locura.

«Es un placer estar aquí. Vamos a pasarlo de lo mejor porque para eso hemos venido», dijo Ángeles ante sus seguidores. Lo hizo minutos antes de comenzar a repasar sus grandes éxitos en lo que fue un viaje en el tiempo para muchos de sus fans. Y comenzó a sonar 'No puedo estar sin él' y 'Sueños inalcanzables'. Todo el mundo quería inmortalizarse bailando uno de los 'hits' del dúo. «Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor...», tararearon a viva voz los asistentes. Mientas, Dioni y sus inconfundibles piruetas sobre el escenario levantaban los aplausos. «Es un honor estar aquí esta noche», dijo el cantante antes de que sonaran las primeras notas de 'Nunca debí enamorarme'.

El concierto siguió y hubo tiempo hasta para la denuncia y la reivindicación contra el maltrato gracias a la letra de 'Ya se acabó el tener dueño'. Ambos, vestidos de riguroso negro, daban las gracias ante un público entregado que coreaba 'Camela, Camela'.

Nadie quería perder la oportunidad de inmortalizar una actuación que también les sirvió para presentar canciones de su último álbum como 'La playa del amor'.

Hasta hubo tiempo para hacer una encuesta entre los asistentes. Doni preguntó que si debería cortarse el pelo como le pide Ángeles, a los que sus seguidores se negaron a grito pelado.

También hubo espacio para retroceder en el tiempo. Camela recordó un hito para sus seguidores valencianos: el concierto en el Paseo de la Alameda del año 1997. El público enloqueció, incluso los más jóvenes que no vivieron ese momento pero que ahora sí son fans del grupo. Se escuchó 'La estación del querer' minutos antes de, como anunció Ángeles, retroceder en el tiempo. Concretamente casi un cuarto de siglo. La banda, que celebra el año que viene sus 25 años de carrera, desplegó la artillería pesado. Hicieron un mix con sus letras más reconocibles. 'Guarda tus palabras', 'Marioneta de su vida', 'Más la quiero yo', 'Pensando en ti', 'Bella Lucía', 'Háblale de mi', 'Palabras de papel', 'Llorarás', 'Estrellas de mil colores', 'Corazón indomable' y 'Tú te has burlado de mí'. Todas a la vez. Una detrás de otra. El público alcanzó el nirvana. No podía parar de bailar una melodía pegadiza tras otra.

Hubo que descansar un poco. Tiempo que Ángeles aprovechó para aclarar, por si alguien no lo sabía, que ella y Dioni son cuñados.Y, después, ellos mismos se reivindicaron. Saben que han vendido millones de discos aunque nunca han ganado un premio 'Grammy'. «Muchas gracias por el cariño. Vosotros sois nuestros 'grammys'», dijo la cantante.

Ya quedaba poco para el final. Per aún hubo tiempo para 'Lágrimas de amor'. Nadie pudo resistirse al estribillo: «Sueño contigo, que me has dado...». Se despidieron, pero sus seguidores pidieron otra. Volvieron para cantar 'El calor de mi cuerpo'. Todavía quedaban energías para 'Cuando zarpa el amor'. Con el público enloquecido dijeron adiós. Antes, Ángeles, quiso regalar el sombrero que se había puesto a unos seguidores muy especiales. Camela dijo adiós al público congregado en al Casa de la Cultura de Burjassot. Zarparon, quizás, para ir a visitar a otro público que, aunque no llena estadios, sigue siendo fiel al dúo madrileño. Ángeles y Dioni. Dioni y Ángeles. Ambos siguen en plena forma.