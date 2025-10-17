La Cabra Mecánica celebra el lanzamiento de su nuevo disco con un concierto en el Roig Arena La banda ha lanzado este viernes su sexto álbum, titulado 'Canciones y maquetas 1993-1997', una recopilación de maquetas remasterizadas en 2022

TV Viernes, 17 de octubre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Este 17 de octubre era un día importante para los integrantes de La Cabra Mecánica. Su nueva gira ha arrancado en el Roig Arena con la bienvenida de los temas de su nuevo álbum «Canciones y maquetas 1993-1997», publicado este mismo viernes. La banda liderada por Lichis, conocida por mezclar estilos como rumba, rock y música latina, se ha reencontrado con su público valenciano para celebrar un homenaje a toda su trayectoria.

«Esto es tan grande que impresiona mucho», aseguraba Lichis sobre el Roig Arena horas antes del concierto. «El público valenciano tiene una sensibilidad musical muy desarrollada y una cultura musical muy grande», añadía.

El concierto ha arrancado con uno de los grandes himnos del grupo, «Felicidad», al que le han seguido otros como «El día de tu boda» o «Carne de canción». Con letras afiladas, llenas de humor y con una llamativa propuesta sonora, el grupo ha repasado los temas que le han convertido en parte de la cultura popular española. Sobre Roig Arena ha sonado también «La novia del marinero», canción que, dos décadas después de su lanzamiento, mantiene intacto su espíritu libre.

Tras alrededor de dos horas de concierto, La Cabra Mecánica se ha bajado del escenario, no sin antes regalar a su público la emblemática «La lista de la compra», que ha desatado un gran baile colectivo.

Ampliar La Cabra Mecánica se sube al escenario del nuevo estadio de Valencia. Roig Arena

'Canciones y maquetas 1993-1997', el nuevo álbum de La Cabra Mecánica

El sexto álbum de la banda «Canciones y maquetas 1993-1997» es una recopilación de grabaciones de varias maquetas en 4 pistas realizadas por Cataldo Torelli y remasterizadas en 2022. El nuevo disco es mucho más que una recopilación de temas; es un homenaje a toda la historia de la banda. Las maquetas rescatadas por Lichis y Cataldo Torelli revelan los primeros pasos del grupo y son un claro ejemplo de su evolución musical.