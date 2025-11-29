Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes y en otras dos localidades
Logo Patrocinio
Uno de los ensayos de la ópera que se estrenará el 10 de diciembre en Les Arts. LP

Les Arts se adentra en el Verdi más romántico con 'Luisa Miller'

La obra que se estrena el 10 de diciembre será la primera ópera de Sir Mark Elder con la batuta de la orquestra de la Comunitat Valenciana

M. Rodríguez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

El Palau de les Arts Reina Sofía se adentra en el Verdi más romántico. Lo hace con la puesta en escena de la obra ' ... Luisa Miller', que se estrena el 10 de diciembre en la Sala Principal bajo la dirección musical de Sir Mark Elder en su debut operístico con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV). El director titular de la OCV se encuentra inmerso en los ensayos de este esperado estreno ante el público valenciano. Batuta incontestable en el repertorio verdiano, Sir Mark Elder destaca que el compositor de Busseto será uno de los pilares fundamentales de su trabajo con la formación titular de Les Arts.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  2. 2 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  5. 5

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  6. 6

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar
  8. 8

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  9. 9

    Pérez Llorca y Mazón, las siete diferencias
  10. 10

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Les Arts se adentra en el Verdi más romántico con 'Luisa Miller'

Les Arts se adentra en el Verdi más romántico con &#039;Luisa Miller&#039;