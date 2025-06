El artista valenciano que podría ganar Eurovisión 2026, según la inteligencia artificial

María Gardó Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 12:37 Comenta Compartir

Tras una nueva decepción de España en su paso por Eurovisión, se ha vuelto a abrir el debate sobre el proceso de selección de canciones y artistas que acuden al famoso concurso internacional. Hace unos días el presidente de RTVE, Juan Pablo López, anunció cambios en la fase de elección de la propuesta. Así, el próximo año se premiará al ganador del Benidorm Fest de 2026 con 150.000 euros con el objetivo de asegurar la «carrera musical» del vencedor del concurso. Además, RTVE no quiere que se repita el próximo año lo ocurrido con Melody y el artista que represente a España no podrá acudir a entrevistas a medios de la competencia hasta que no hayan pasado dos meses desde la celebración de la final.

Polémicas al margen, lo que muchos se preguntan es quién podría ganar Eurovisión, a quién podría llevar España que consiguiera un buen puesto o, incluso, se llevaran el micrófono de cristal.

Si le preguntamos a ChatGPT sobre artistas valencianos que pudieran ganar el festival, esta inteligencia artificial lo tiene claro. Escogería a Guitarricadelafuente por su identidad muy marcada y mezcla de flamenco y folk. Además, transmite autenticidad y sensibilidad, con una voz única. ChatGPT opina que podría emocionar tanto a jurado como a público si la puesta en escena es minimalista y poderosa. Aunque eso sí, advierte de que necesitaría de una escenografía muy pensada.

Detrás de Guitarricadela se esconde el cantautor de 27 años Álvaro Lafuente, que se dio a conocer en la red social Instagram, haciendo versiones de canciones con un estilo personal.

En marzo de 2022 presentó la portada y el título de su primer álbum de estudio, titulado 'La cantera' el cual fue publicado el 6 de mayo de 2022. ​ Su primer sencillo fue 'Mil y una noches'. ​En 2025 publicó su segundo álbum, 'Spanish Leather'.

También tendría potencial para ganar Eurovisión 2026, según la inteligencia artificial, La Maria. Como puntos fuertes está que canta en valenciano, lo que destacaría como propuesta cultural auténtica. Señala que la mezcla de tradición más electrónica ambiental que encajaría con tendencias recientes. Señala que con una dirección artística tipo Chanel o Loreen (sobria y estética), podría impactar mucho. Como riesgo estaría la barrera idiomática y lo conceptual, que pueden jugar en su contra si no hay narrativa clara.

Como tercera opción, señala a Chlöe's Clue por su estilo internacional, muy exportable. Su propuesta sería delicada, cinemática y elegante, según la inteligencia artificial. Y apunta que Eurovisión aprecia la sutileza si se acompaña de buena realización. Aunque apunta que necesitaría una buena campaña previa al festival.