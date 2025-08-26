Amaia Montero cumple años a la espera de su anunciado regreso a La Oreja de Van Gogh Su amiga íntima Cayetana Guillén Cuervo lo confirmó en abril, aunque aún no se ha producido la revelación oficial

Amaia Montero cumple 49 años este 26 de agosto en un momento lleno de expectativas para sus fans. La cantante, que alcanzó la fama como vocalista de La Oreja de Van Gogh, se mantiene por el momento en un segundo plano en apariciones públicas, pero los rumores sobre su posible regreso musical no cesan, especialmente desde la salida de Leire Martínez de la banda el pasado año.

Amaia fue la voz de la Oreja de Van Gogh desde sus inicios hasta 2007, un periodo dorado en el que la banda cosechó éxitos como 'Rosas' o 'La playa', entre muchos otros. Tras su salida del grupo emprendió una carrera en solitario que también tuvo buena acogida con temas como 'Quiero ser' y 'Caminando'. Su último álbum, 'Nacidos para creer', se publicó en 2018.

Los últimos años su estado de salud mental han generado una gran preocupación entre sus fans, sobre todo tras algunas publicaciones en redes sociales que levantaron señales de alarma. Sin embargo, en los últimos meses se la ha visto más recuperada. Y a pesar de que su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo anunciara hace meses el regreso de Amaia al grupo, por el momento no hay confirmación oficial, mientras sus seguidores mantienen la esperanza de que se produzca en los próximos tiempos.

Cronología de un regreso y anuncio extraoficial

En julio de 2024, Amaia Montero reapareció después de dos años retirada de la música y lo hizo ni más ni menos que en el segundo concierto de Karol G en Madrid, interpretando 'Rosas' a dúo con la artista colombiana. Toda una revolución que tardó unos minutos en hacerse viral y que desató los primeros rumores del regreso de la vasca a La oreja de Van Gogh. En octubre, la formación donostiarra comunicaba la salida de su vocalista, Leire Martínez, y la vuelta de Amaia parecía cada vez más cerca. Después de meses de especulaciones y de jugar al despiste, ha sido Cayetana Guillén Cuervo quien confirmó en abril de 2025 definitivamente el regreso de su amiga a los escenarios de la mano del grupo del que fue fundadora y con quien cosechó grandes éxitos a finales de los 90 y principios de los años 2000.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España explicó cómo vivió el momento en que supo que su gran amiga volvía a su antigua formación. «Me eché a llorar al teléfono», recordaba. Y es que la actriz sabía desde hacía tiempo el gran secreto de la cantante, pero lo prometió no decir nada. «Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie, ni siquiera en casa», ha relatado.

Cayetana también ha subrayado que Amaia «está muy bien» e «ilusionada», aunque «con cautela» en esta nueva etapa.