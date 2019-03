«Las mujeres estamos creando un ejército a través de la risa» La humorista Sara García, conocida como Penny Jay. / fotogramas_25 La Rambleta acoge hoy 'Riot Comedy', un espectáculo dirigido por la cómica Penny Jay SARA ROQUETA Jueves, 7 marzo 2019, 09:14

La cómica Sara García, más conocida en redes sociales como Penny Jay, apenas necesita presentación. Ella monta su propio estudio y comienza a hablar frente a la cámara. También crea a su antojo y, en menos de un año, ha conseguido dar voz a la comedia femenina con su micro abierto 'Riot Comedy'. El espectáculo, que se presenta hoy en La Rambleta, cuenta con la intervención de guionistas, youtubers, twitteras y cómicas reconocidas. Serán ellas la que hablen de la explotación infantil, la discriminación laboral o los cuidados, justo, en una fecha previa al Día Internacional de la Mujer.

-Valencia es la cuarta ciudad española a la que llega 'Riot Comedy', ¿cómo nace este espectáculo?

-Nace el 17 de mayo de 2018 como una forma de recalcar que no hay visibilidad de las mujeres en el mundo de la comedia. Comienza en Madrid como un 'open mind' y poco a poco ha ido llenando salas hasta que se ha convertido en un gran 'show'.

-Es un micro abierto femenino, además de feminista. Sin embargo, hay muchas mujeres que prefieren no etiquetarse como feministas…

-Sí. Ahora se utiliza el término femenino para una mujer tradicional, enclaustrada en los moldes heteropatriarcales. Hay personas a las que les da miedo decir la palabra feminista porque no entienden el concepto. De hecho, hay mujeres que son feministas, pero todavía no se han dado cuenta. Parece que si dices feminista se te atribuyen cualidades masculinas y no es así. En realidad, la lucha es que seamos quienes queramos ser.

-¿Existe entre las mujeres una cierta discusión por ver quién es más o menos feminista?

-En realidad, a mí me da más miedo la lucha de quién agrada más a los hombres. Van a haber contrariedades porque el feminismo es un movimiento abierto, amplio y entran las opiniones de todas las mujeres, pero al final todas acabamos luchando por lo mismo. Excepto Inés Arrimadas. Ella va por su cuenta. Lo importante es que todas nos hemos dado cuenta de que existe una desigualdad y de que muchas de las cosas que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida han sido por unos prejuicios y una forma de comportamiento que nos habían impuesto.

-En el entorno de la comedia, por lo general, los hombres han sido siempre los protagonistas. Ellos han actuado como sujeto; creando, interpretando, dirigiendo. ¿Y las mujeres?

-Las mujeres mientras éramos el objeto. Riot viene inspirado por el movimiento feminista 'Riot Grrrl' de los Estados Unidos. Este nace en los años noventa cuando las mujeres comienzan a tomar los escenarios y hacen punk. Pero antes las mujeres se quedaban a los lados cogiendo los abrigos de los novios. Cuando empiezo a hacer el proyecto me doy cuenta de que en la comedia pasa algo similar. A las mujeres cómicas las confundían con las novias de los humoristas. Les decían incluso donde sentarse o si actuaban les retocaban el texto. Nos dirigen nuestro propio lenguaje.

Cultura en femenino Centro del Carmen: Exposición 'Donde germinan los silencios'. Bombas Gens: Conferencias como la de Myriam Sas (hoy, a las 18.30 horas); o visitas guiadas el sábado sobre mujeres que estuvieron en Valencia en la Guerra Civil. MuVIM: El domingo, actuación de Quintet Casulana, a las 12 horas. González Martí: Exposición 'Madame du Barry y las artes'. Filmoteca: Ciclo 'Creadoras y protagonistas en el audiovisual contemporáneo'. Hoy, a las las 20.15 horas, proyección de 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (2014). Sala Russafa: Hoy, el monólogo Mari Pa'lante!. Y del 8 al 10 de marzo, versión del 'Julio César', de Shakespeare, con actrices.

-¿Se podría decir que la comedia ha sido un sector masculinizado?

-Sí, y además se ha pasado totalmente por alto. Hasta los papeles femeninos los hacían hombres disfrazados de mujeres. Ahora es el momento de contar esas historias que no nos han dejado contar y hacerlo a través de nuestro propio lenguaje.

-Llegan a Valencia el día previo a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles cree que son las reivindicaciones para este año?

-Me gustaría que saliésemos a reivindicar por las mujeres víctimas de violencia machista, por nuestros derechos. Sobre todo, en contra de aquellos que quieren esconder los problemas de las mujeres y diluirlos o que dicen que la violencia de género no existe.

-¿Qué aporta 'Riot Comedy' a la causa feminista?

-Lo que aportamos al movimiento feminista, ya no es solo la visibilización, sino también la concienciación del público. De hecho, muchas mujeres salen empoderadas del espectáculo. Creo que estamos creando un ejército a través de la risa.

-¿Está teniendo la comedia un efecto catalizador al aunar fuerzas?

-Totalmente. La comedia me parece la forma de expresión más fuerte que existe. Tú estás relajando a la persona que está sentada en la butaca y esa es la mejor manera de que entre el mensaje.