Muere Helga Schmidt, la impulsora del Palau de les Arts

La exintendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt (Viena, 1941), elegida para poner en marcha el coliseo de ópera valenciano y en el que estuvo 15 años hasta 2015, falleció el pasado 25 de septiembre en su residencia del Piamonte italiano tras una larga enfermedad.

La primera intendente del coliseo, con una trayectoria de más de 50 años en el mundo de la lírica, fue destituida en el año 2015 tras ser acusada de presunta malversación en el auditorio. Se da la circunstancia que, en noviembre, hubiera tenido que declarar ante el juez por este caso. En esta causa figuran también procesados por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental, el exdirector financiero Ernesto Moreno, el empresario Joaquín Maldonado, el abogado José Antonio Noguera, y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de una sociedad que supuestamente intermediaba en las contrataciones Pablo Broseta.

'Doña Helga', como se le trataba en Les Arts, fue la artífice de la puesta en marcha del proyecto además de la encargada de traer a Valencia a figuras de renombre como el maestro Lorin Maazel, que impulsó la Orquesta de la Comunitat, una de las mejores formaciones del mundo, o Zubin Mehta.

Entrevista a Helga Schmidt en LAS PROVINCIAS Helga Schmidt: «Me iba a ir con una medalla y un concierto y me echaron con un registro policial»

Tras tres lustros al frente del coliseo, el estallido del caso Palau hizo que fuera destituida. Rompió su silencio y aseguró que «me iba a ir con una medalla y un concierto y me echaron con un registro policial». «Alguien tenía intereses en que yo fuese imputada y que con la imputación me enviasen a donde me han enviado», aseguró en una entrevista a LAS PROVINCIAS la exresponsable del coliseo.

Sin embargo, no ha podido ser juzgado y, a los 78 años, falleció en su casa y, como era su voluntad, su muerte se ha conocido a los pocos días.