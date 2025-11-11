Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
Logo Patrocinio
Obra 'Ferdinandea', de Cristina Babiloni. LP

La mirada a la naturaleza y la espiritualidad de la artista Cristina Babiloni llegan a Valencia

Fundación Bancaja acogerá una muestra de la creadora castellonense que toma como referencia la mítica isla de Caleb I La exposición abre sus puertas el próximo 20 de noviembre ·

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

Nueva cita con el arte en Fundación Bancaja. La prestigiosa sala de exposiciones recibirá a la artista castellonense Cristina Babiloni con la exposición 'Caleb'. La ... muestra abrirá sus puertas desde el 20 de noviembre hasta el 22 de febrero para ofrecer un recorrido por la producción artística reciente de una creadora que con su obra relaciona materia, naturaleza y espiritualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  2. 2 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  5. 5 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  6. 6 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  7. 7 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  8. 8 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad
  9. 9

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  10. 10 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La mirada a la naturaleza y la espiritualidad de la artista Cristina Babiloni llegan a Valencia

La mirada a la naturaleza y la espiritualidad de la artista Cristina Babiloni llegan a Valencia