La mirada a la naturaleza y la espiritualidad de la artista Cristina Babiloni llegan a Valencia

Nueva cita con el arte en Fundación Bancaja. La prestigiosa sala de exposiciones recibirá a la artista castellonense Cristina Babiloni con la exposición 'Caleb'. La ... muestra abrirá sus puertas desde el 20 de noviembre hasta el 22 de febrero para ofrecer un recorrido por la producción artística reciente de una creadora que con su obra relaciona materia, naturaleza y espiritualidad.

La muestra, comisariada por Alicia Ventura, estará integrada por una treintena de obras entre pintura, escultura e instalación, gran parte de ellas realizadas exprofeso para su presentación al público en esta exposición.

La obra de la artista castellonense plantea una reflexión constante sobre la relación entre el ser humano y el entorno. Con una producción de mediano y gran formato, Babiloni toma como referencia la leyenda de la misteriosa isla de Caleb para desplegar un universo simbólico marcado por la dualidad entre realidad y ficción, memoria y olvido.

La contemplación del mundo natural, con particular detenimiento en el océano y en las tierras volcánicas se plasma en variedad de materiales de referencia en su obra como son la pintura acrílica, la tela de arpillera, la arena o el cartón. Y no queda todo ahí, además, hay experimentación con otros materiales nuevos en su creación como es el metacrilato.

Artista multidisciplinar de ascendencia francesa y española, Cristina Babiloni nació en Castellón en 1981. Su carrera explora principalmente la pintura, pero también desarrolla otras disciplinas como la escultura, el dibujo y el objeto artístico. En sus composiciones utiliza elementos y técnicas procedentes del ámbito de la construcción y la industria cerámica.

El proceso creativo de Babiloni establece la circularidad en los materiales que utiliza en forma de collage. La textura, la energía y la composición adquieren un papel esencial. A través de esta metodología, Babiloni transforma la materia en un lenguaje visual propio para hablarnos de la relación entre el hombre y la naturaleza.

A través de paletas de colores vibrantes y dinámicas, crea escenas naturales inmersivas concebidas para despertar calma, introspección y conciencia sobre nuestra conexión con el entorno. El movimiento y cambios de los ecosistemas y la búsqueda de armonía entre lo natural y lo humano constituyen temas centrales en su trabajo.

El recorrido expositivo de la artista ha tenido paradas nacionales e internacionales que la han llevado a Madrid, Nueva York y Andorra. Ha participado en ferias como ARCO Madrid. Su obra forma parte de relevantes colecciones privadas, como la Colección de Arte de J.P. Morgan Chase, así como de espacios institucionales y corporativos.