El artista Michavila ya tiene cita con Valencia para celebrar su centenario Fundación Bancaja prepara una retrospectiva de uno de los máximos exponentes de las vanguardias de posguerra I La muestra tendrá lugar en la primera mitad de 2026

El artista valenciano Joaquín Michavila -Chimo Michavila-, uno de los máximos exponentes de las vanguardias pictóricas de posguerra en España, forma parte sin duda de la Historia del Arte y con ella de la de Valencia. Uno de los impulsores del Grupo Parpalló, aquel movimiento que abrió los ojos de la creatividad artística en los cincuenta, cumpliría cien años el próximo 21 de enero. Sí, 2026, es la fecha de su centenario. Y tal acontecimiento no podía pasar desapercibido en la ciudad del Turia. Michavila es uno de los grandes y tendrá su exposición. Tal como ha podido saber LAS PROVINCIAS, será una retrospectiva, la revisión del trabajo de un creador polifacético que se entregó a la pintura, el grabado, la escenografía y el muralismo en ese tiempo en el que el arte puso fin al academicismo.

La muestra tendrá lugar en Bancaja en la primera mitad del próximo año. Por lo que ha podido saber este periódico, la propuesta será plato fuertes de la programación. Si bien no será la primera vez que Michavila ocupa la prestigiosa sala. Ya en 2002 fue objeto de la atención de Fundación Bancaja con una revisión a cincuenta años de su trabajo.

Las voces que ya hablan de la apuesta expositiva para 2026 auguran una cita apuntan que se enmarca muy bien en la acertada línea de programación que sigue Fundación Bancaja ante los artistas valencianos. Una revisión de los últimos años lo prueba. La sala de la plaza de Tetuán ha acogido a Valdés, Genovés, Miquel Navarro, Alfaro, Cardells y Soledad Sevilla, entre otros, dentro de su programación más potente. Ahora, consideran las fuentes consultadas, Michavila pasará a ese listado de exhibiciones de referencia que sitúan a los grandes creadores de la tierra en el sitio que les corresponde. Lo merecen los artistas y también el público valenciano, los amantes de la contemplación del arte.

En estos momentos se están preparando las obras que formarán parte de la muestra y que llegarán desde distintas procedencias. Chimo Michavila está en la colección de la anfitriona de esta exhibición, circunstancia que conduce a pensar que obras como 'L'Alquería', pieza dedicada a la Albufera que duerme entre los fondos de la fundación, estará presente en la cita de 2026.

Constructivismo, color y 'El Llac' de la Albufera

Pensar en una mirada retrospectiva a la obra de Michavila conduce a encuentros con sus análisis del color, el neocubismo, la abstracción constructivista, el estudio de las relaciones con el espacio y las geometrías. Lleva, además, a la obra resultado de su inquietud por la naturaleza, una pasión que le regaló un idilio artístico con la Albufera que se tradujo en sus famosas series 'El Llac'. De esos trabajos dijo el artista Horacio Silva que Chimo pintó el lago «como nunca se había hecho».

Joaquín Michavila Asensi nació en la localidad castellonense de l'Alcora en 1926 y falleció en agosto de 2016 en Albalat dels Tarongers. Junto a Juan Genovés y Eusebio Sempere, entre otros, formó parte del conocido como grupo de Los Siete, que sentaría las bases de la recuperación del arte moderno de posguerra en Valencia, antes de la aparición del decisivo Grupo Parpalló, del que también fue impulsor.

Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valencia y académico y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.Como otros grandes artistas valencianos, entre los que se incluye Joaquín Sorolla o Ignacio Pinazo, fue pensionado de la Diputación en 1954, condición que le llevó a Italia. A partir de 1957 se inició en su personalísima etapa geométrica y constructivista.

Aquella etapa en Italia, «fue la gran ocasión que cambió la vida de mis padres, y siempre estaremos agradecidos a la Diputación por aquella oportunidad que dio a un joven artista y a su compañera de viaje», explicaba su hija, Carmen Michavila, cuando en 2023 la familia cedió el archivo a la Diputación, cuya colección pictórica también atesora obras de Michavila.

