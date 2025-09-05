Miguel Vidagany Gil, nuevo subdirector de la Banda Sinfónica Municipal

El Ayuntamiento de Valencia ha nombrado este viernes a Miguel Vidagany Gil como nuevo subdirector de la Banda Sinfónica Municipal (BSM), tras la conclusión del ... proceso selectivo desarrollado mediante un concurso de méritos.

Hasta ahora, Vidagany ocupaba el puesto de trabajo de profesorado Banda Clarinete en el Servicio de Banda Sinfónica, Sección Palau Música i Congressos Orquestra i Banda, Negociado Banda, tal como detalla la propuesta de acuerdo que ha aprobado la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria de este viernes, la primera del nuevo curso. Vidagany ha obtenido un total de 83,9 puntos frente al otro aspirante, que logró 65,2 puntos.

Vidagany tomará posesión de su plaza como subdirector, que está enmarcada en el subgrupo A1 de la escala de Administración Especial, con efectos del día 9 de septiembre de 2025.

La comisión de valoración de este proceso selectivo, en sesiones celebradas los días 11 y 25 de junio de 2025, y ratificadas en sesión de fecha 9 de julio de 2025, una vez finalizada la evaluación de los diferentes apartados de que consta el concurso de méritos, efectuó la adjudicación provisional del puesto convocado en la persona de Miguel Vidagany. Concluido el período de alegaciones y al no presentarse ninguna reclamación, la Junta de Gobierno Local ha procedido este viernes a su nombramiento como subdirector de la Banda Sinfónica Municipal.