Mascletá peruana de Roca Rey que abre la puerta grande

Un ciclón en el ruedo, Roca Rey, incontenible en el ataque; un maestro de la vieja industria sedera de la tierra, Manzanares, bordando el natural ... a su nobilísimo primero para poner las cosas en el justo punto del buen toreo fueron los protagonistas principales en tarde de homenaje a un grande de la tierra, Colonques, don Manuel.

La dichosa ola del calor que jugó a la contra perdió el pulso; seis toros, en realidad seis muñecos elegidos para la ocasión, de Domingo Hernández, se dejaron hacer, no más, alguno ni eso; hubo generosidad y pasión en los tendidos, Castellón volcado en fecha que invitaba a sol, playa y horchata, llenó la sombra y casi llenó el incandescente tendido contrario, en realidad la mejor entrada que se recuerda en tal fecha como esta. Me dicen que ni en Magdalena. Contra la crisis, alicientes, en este caso toreros. Ese sería el resumen de una tarde con más amabilidad que hondura en la que no quiero obviar a Cayetano, en tarde de despedida de tierras valencianas, más por lo que fue que por como estuvo ayer.

Manzanares salió toreando con mimo y suavidad a su primero. Torerísimo en la postura y en el concepto. Demasiado fácil si acaso. Un pase de pecho en redondo, circular de los de nunca acabar, levantó al público de los asientos. Otra pincelada, un pase flores por sorpresa y precioso, se convirtió en calambrazo anunciado de lo que vendría a continuación el toreo rítmico sobre la mano izquierda. Miel en la muñeca, luz de la tierra. Mató de pinchazo y soberbio espadazo en la suerte de recibir. Una oreja. Por menos han dado bastante más en esta plaza. Su segundo ni le ayudó, ni le inspiró ni aportó nada. Pena.

Corretón y suelto el tercero se encontró a Roca Rey, sobradísimo de ambición, que que lo persiguió por todos los terrenos para aplicarle un mazo de verónicas suaves rematadas con dos medias. Un quite variado y refrescante puso al público en situación y todo seguido tras un pase cambiado se echó directamente al monte. Firmeza de plantas, arrebato, gestualidad de líder, recursos de torero, por lo civil o por… por lo que haga falta. Le buscó las vueltas al toro, le tapó las salidas y puso la plaza definitivamente de su parte. Las figuras no pueden defraudar y no defraudó. Estocada corta, oreja y petición de la segunda.

Dominó la escena

En el que cerraba plaza subió la tensión. En realidad, convirtió la faena en una mascletá peruana. Brindó de nuevo al público, arrancó de rodillas y se aplicó sin reservas, alguien dijo que a toda máquina, pues eso a toda máquina. Le dio los tiempos justos al toro, dominó la escena y se adentró, que no falte de nada, en el territorio de lo clásico sobre la izquierda y a los compases de la Concha Flamenca. De nuevo el torero por encima del toro. Responsabilidad de figura se llama a eso. Si ustedes han venido a verme me van a ver. Incendiario en el tramo final. Estocada dos orejas y todos felices.

Cayetano brindó a Colónques su primero y arrancó sentado en el estribo. Una colada desajustó las buenas intenciones y ya no logró remontar la obra pese al apoyo general de un público que estuvo muy con él. Otra colada y un arreón final acabaron de desajustar todo. Volvió a recurrir al voluntarismo más desnudo en el toro de su despedida y tras una espectacular estocada el público pidió fervorosamente la oreja que el presidente con el reglamento por montera, decidió no atender. No era de oreja, pero el reglamento es el reglamento para todo.

Cerrando esta crónica llega la gozosa noticia de un nuevo indulto en Alicante, tras el Gavilán de Cuvillo, llegó el turno de un victorino de nombre Bohemio, del que las crónicas aseguran que fue bravo bravísimo y al que Manolo Escribano que actuaba como único espada lo toreó a placer.

Homenaje a Colonques

El reconocimiento a un prohombre, empresario de los que hacen grande la tierra, Manolo Colonques, convocó a todas las autoridades y negritas imaginables. Llanos Masó, presidenta de les Corts, Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat, Isabel Presley, Alfonso Diez, Nuria González, Nieves Álvarez, Jaime Peñafiel, Tomás Terry, Ripollés, Benito Floro… Una vez las cuadrillas rompieron la formación se leyó un texto laudatorio del homenajeado acogido con fuertes aplausos.