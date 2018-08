Marzà espera la reunión con el ministro Desde el departamento de Vicent Marzà esperan que la reunión se celebre este otoño, aunque no hay fecha concreta. / irene marsilla La conselleria solicitó un encuentro con Guirao en junio que se retrasará hasta el otoño sin fecha concreta | La participación en el patronato de Les Arts, el plan museológico del Bellas Artes y más apoyo para el IVAM son los temas a tratar con el Gobierno central NOELIA CAMACHO Viernes, 31 agosto 2018, 01:24

El secretario autónomico ce Cultura, Albert Girona, confesó hace unos meses, justo cuando se presentó la nueva temporada del Palau de les Arts, que la Conselleria ya tenía redactado un dossier con las reclamaciones en materia cultural que querían tratar con el recientemente nombrado Gobierno de Pedro Sánchez. El documento incluía lo que se podría calificar casi de reclamaciones históricas. Cuando el Ejecutivo estaba en manos del Partido Popular, desde la Generalitat se pidió la implicación estatal en instituciones como el IVAM o el Palau de les Arts. La negativa del anterior gobierno del Partido Popular a formar parte del nuevo patronato de Les Arts fue una de las últimas reclamaciones. Una vez establecido el renovado ente, el Ejecutivo central, ya en manos de los socialistas, sigue teniendo un sitio reservado. Sin embargo, no ha habido ningún movimiento

«No descarto que con los cambios se repiensen su actitud», dijo Girona sobre el actual Gobierno, formado tras la moción de censura que arrebató el poder al PP del expresidente Mariano Rajoy. No obstante, pasados casi tres meses, no ha habido ningún tipo de respuesta.

Según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, el pasado 21 de junio, se cursó una petición de reunión con el Ministerio de Cultura, en manos de José Guirao -quien sustituyó al valenciano Màxim Huerta cuando dimitió a los pocos días de acceder al cargo-. Es más, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, coincidió con Guirao en un acto y le emplazó a este encuentro que, el ministro, trasladó al otoño, indican estas mismas fuentes.

El coliseo de ópera insiste en que el Ministerio tiene un asiento reservado en el nuevo patronato

No hay fecha ni se conoce si se celebrará en Valencia o en Madrid. Sin embargo, sobre la mesa hay distintos temas que parece no van a variar, al menos, a corto plazo.

«La discriminación a nivel de presupuesto en la que se encuentra Les Arts ahora mismo y desde hace unos años no tiene sentido que se mantenga», expresó justo cuando tuvo lugar el cambio de gobierno en España la presidenta del patronato de Les Arts, Susana Lloret. «Queremos ir a pedir lo que es de justicia y lo que necesitamos en comparación con otros teatros de ópera», añadió. No hay que olvidar que, desde el nacimiento de Les Arts, el Gobierno de España, tanto si gobernaba el PP o el PSOE, no ha estado presente en la estructura del coliseo. En anteriores legislaturas, desde el Consell han reclamado públicamente mayor apoyo del Ministerio y siguen confiando en que el nuevo titular resuelva la «marginación» financiera que supone que, en los Presupuestos Genrales del Estado de 2018, el centro de ópera reciba 600.000 euros frente a los más de nueve millones que van a parar a las arcas del Teatro Real de Madrid o los 7'1 millones que recibe el Liceu.

El Palau de les Arts no es el único organismo que exige implicación a un Gobierno central que, hace apenas una semana, consiguió el respaldo del Ejecutivo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para apoyar el objetivo de déficit de Pedro Sánchez. Es más, entre la serie de medidas que hicieron que el Consell cambiara su voto y respaldara el techo de gasto planteado por los socialistas fue que el Gobierno español asume 350 millones de deuda del Consorcio Valencia 2007 -Ayuntamiento de Valencia, Generalitat y Gobierno-. El IVAM, como el coliseo, también se siente maltratado económicamente por Madrid. El centro valenciano percibirá del Ejecutivo de Sánchez 261.000 euros a cuenta de los presupuestos, frente a los 171.000 euros que recibió en 2017. Estas cifras contrastan con las que van a parar a otros centros homólogos como El Museu Nacional d'Art de Catalunya, que percibe alrededor de dos millones de euros.

Otro de los temas que se deberán tratar en esa futura reunión es la situación del Museo de Bellas Artes de Valencia. De titularidad estatal aunque de gestión autonómica, el tira y afloja entre Madrid y la capital del Turia no es nuevo. De la voluntad del ministro Guirao depende el desarrollo del plan museológico, que ha elaborado la dirección del centro. El Ministerio de Cultura ha de aprobar este año la hoja de ruta y, luego, licitar, adjudicar y materializar el proyecto (paneles, vitrinas, audiovisuales, etc) y también ha de facilitar una fórmula jurídica que dote de independencia la gestión del Bellas Artes.