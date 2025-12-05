Marta Alonso asume la secretaría autonómica de Cultura
La actual directora general asciende y ocupará el cargo de Pilar Tébar
Valencia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:49
La renovación del Consell tiene su efecto en el terreno cultural. La salida de José Antonio Rovira de la cartera de Educación, Cultura y Universidades ... ocasiona cambios. El primero pasa por un nombre propio: Carmen Ortí, que será la nueva consellera de Cultura. Tras este nombramiento se produjo la salida de Pilar Tébar como secretaria autonómica de Cultura.
Este viernes se ha dado a conocer a su sustituta: Marta Alonso. La hasta ahora directora general de Patrimonio asciende a secretaria autonómica. Alonso es historiadora del arte y fue directora general de Patrimonio (2011-2015) con Mará José Catalá como consellera de Educación y Cultura.
