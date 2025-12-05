Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marta Alonso, en la sede del Consell Valencià de Cultura. J. L. BORT

Marta Alonso asume la secretaría autonómica de Cultura

La actual directora general asciende y ocupará el cargo de Pilar Tébar

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

La renovación del Consell tiene su efecto en el terreno cultural. La salida de José Antonio Rovira de la cartera de Educación, Cultura y Universidades ... ocasiona cambios. El primero pasa por un nombre propio: Carmen Ortí, que será la nueva consellera de Cultura. Tras este nombramiento se produjo la salida de Pilar Tébar como secretaria autonómica de Cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

