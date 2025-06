Manzanares, rey de espadas en Alicante

Manzanares rey de espadas. Dos volapiés monumentales, diría que esculturales, un Benlliure por favor, coronaron sus dos faenas. Fue un Manzanares empoderado y mandón sobre ... la mano derecha. Engallado a la hora de defender su territorio. En los dos toros, significa que anduvo ambicioso y responsable. Con esos argumentos es fácil entender que a tarde fuese para el alicantino. Al pie del Benacantil difícilmente iba ser para ningún otro ni llamándose Morante, que por cierto se mostró inspirado y creativo, muy Morante en lo bueno y en lo anecdótico. Su farol a pie firme para recibir a su primero fue un canto a la torería, improvisación sobre la monotonía al uso que se agradece. Igualmente deslumbrantes fueron los ayudados por alto, recostado en la barrera con los que abrió el trasteo, momentos que los viejos revisteros adjudicaban a Rafael El Gallo y titulaban del celeste imperio porque entendían que era una manera de engañar a los chinos. En el siglo veintiuno se agradecen, son una bocanada de aire fresco, inspiración sevillanista que surgió como preámbulo a una faena tan breve como deliciosa. Templadísima, como surgida en un mar plato porque eso era la templanza del toro de la Ventana del Puerto. Poco toro si quieren por su carácter y mucha clase, pero Morante no necesitó de más para sus delicateses. Veinte pases después de aquel inicio el toro volvió ancas y se fue de la reunión, quedó claro que el toro en cuestión además de poco carácter debía ser mal aficionado o de otra manera no hubiese suspendido el concierto del sevillano. A esas alturas quedaba igualmente claro que Morante debe ser el torero que menos toro necesita para emocionar. Ese se lo brindó a Esplá, de clásico a clásico. Le dieron una oreja a petición popular.

Su segundo no le gustó y mando al banderillero que lo tirase. No lo consiguió. Después de treinta capotazos, quizás fuesen cuarenta, el toro seguía en pie y el presidente sin argumento legal para perpetrar la trampa que todos estábamos deseando, un toro que le gustase a Morante, así que Morante montó la espada y acabó con el paripé. El publico morantista total, motivos tiene aunque no ese toro, aplaudió al maestro, pitó al presidente y Morante saludó compungido mientras señalaba al usía.

Morante, con uno de los toros que lidió en la plaza de Alicante. Vigueras

Manzanares estuvo a la altura que cabe exigirle. Sus dos toros tuvieron carácter y casta, los dos pedían mando y decisión y en los dos acabó imponiéndose. Si no pudo haber arte hubo bemoles que también eso es toreo caro. A su primero lo toreó en terrenos de adentro, donde quiso el toro. La muleta puesta, los pies firmes, el mando largo y ante tal situación el toro, cuando más emotivo era el momento, se fue de la batalla, así que el maestro, era el momento, montó la espada y el espadazo fue de época y la muerte del toro escultural, rendido a los pies del ganador. En su segundo, toro rebrincado y de descompuesto por el pitón izquierdo lo sometió por el derecho en series poderosas y de mucha tensión y de nuevo hizo valer la ley de su espada.

Cayetano tuvo su tarde. La plaza se llenó prácticamente en su totalidad y los toros tuvieron más toreabilidad que bravura. Naturalmente Manzanares salió en hombros.