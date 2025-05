Manolo Valdés: «El proyecto en Valencia me ilusiona mucho. No me puedo sentir más feliz»

«Soy valenciano y residente en Nueva York desde hce 35 años. Quiero contaros que tengo un proyecto en Valencia, que me ilusiona mucho». Estas ... son las primeras declaraciones de Manolo Valdés, que tendrá museo propio en su ciudad natal. La nave del Parque Central que rechazó el IVAM para su ampliación se destinará al arte, concretamente a la obra de Valdés.

«Me llamó la alcaldesa para proponerme un proyecto. Cuando María José (Catalá) me dice que no sólo quiere hacerlo mío, sino que tiene otros artistas, porque quiere crear puntos culturales de atracción de varias disciplinas, escultura, pintura... Y no me puedo sentir más feliz», relata Valdés en un vídeo difundido por el Ayuntamiento de Valencia.

«El proyecto me trae un sentimiento agridulce. Tengo el miedo de no poder cumplir la expectativa, pero he llegado a un acuerdo con María José (Catalá). Cuando tenga una cosa mejor, la pondremos. Es un proyecto vivo que no va a parar. Espero poder cumplir»

El vídeo termina con la emoción contenida de Valdés: «Gracias a todos los que están trabajando por esa ciudad». Prosigue: «Tengo una nueva ilusión, tras perder a mi familia, por volver a Valencia», concluye.