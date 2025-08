Llega la segunda parte de la íconica comedia protagonizada por Lindsay Lohan y Jaime Lee Curtis La película estará disponible solo en cines y Disney Plus

Miércoles, 6 de agosto 2025, 09:23

Llega la segunda parte de una de las cintas más reconocidas y aclamadas por el público de Disney, con Lindsay Lohan y Jaime Lee Curtis como protagonistas, es 'Ponte en mi lugar de nuevo' o 'Freakier Friday'. Se estrenará el próximo 8 de agosto de 2025, una fecha que miles de fanáticos alrededor del mundo entero están esperando.

Con un reparto increíble conformado por: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto y Maitreyi Ramakrishnan. Y con Nisha Ganatra a cargo de la dirección nuevamente.

Se trata de la continuación de 'Ponte en mi lugar' o 'Freaky friday' estrenada en 2003, hace más de 20 años. Pero a pesar del tiempo, no pasa de moda y el público espera con ansias ver lo que traerá esta segunda parte de un clásico que marcó muchas generaciones principalmente de niñas pequeñas.

¿De qué trata la primera parte?

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años tienen gustos muy distintos. Por un lado, Anna no entiende por qué su madre no apoya sus deseos musicales. Mientras que Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es amable con su comprometido. Pero todo cambia cuando un día, al comerse unas galletas chinas de la fortuna sus vidas dan un giro inesperado. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. En un principio es una locura, pero poco a poco cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero deben encontrar una forma rápida de volver a sus cuerpos, ya que la boda de Tess es en dos días más.

¿Que habrá en la segunda parte?

La historia comienza varios años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad. Ahora, Anna es madre y está a punto de convertirse también en madrastra. Mientras que ambas lidian con los desafíos que implica unir dos familias, descubren que, a veces, los rayos sí pueden caer dos veces en el mismo lugar.

Trailer oficial

Dónde ver la película

A pesar de que aún no se estrena, la película se podrá ver solo en cines por el momento, ninguna plataforma podrá reproducirla. Excepto Disney Plus, mediante una suscripción mensual se podrá ver en la plataforma estadounidense.