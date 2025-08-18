Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva reparte 10 premios de 17.274,11 euros en todo el país este domingo
Logo Patrocinio
Un momento de la actuación de La Armónica. LP

'Los Litros' y 'Los Feos' de Buñol, unidos por la música

El tradicional mano a mano de La Artística y La Armónica cumple 50 años I Las dos bandas reúnen a 300 intérpretes que consiguenh levantar al público tras sus respectivas actuaciones

R. C.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:27

El Auditorio de San Luis volvió a convertirse el sábado 16 en el epicentro musical de la Comunitat Valenciana con la celebración de la 50ª ... edición del Concierto Mano a Mano de Buñol, una cita que reunió a más de 300 músicos de las sociedades musicales del municipio y que puso al público en pie en una velada cargada de emoción y excelencia musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  5. 5 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  6. 6

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  7. 7

    La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto
  8. 8

    La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones
  9. 9

    Una falla de vareta en el desierto de Nevada
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Los Litros' y 'Los Feos' de Buñol, unidos por la música

&#039;Los Litros&#039; y &#039;Los Feos&#039; de Buñol, unidos por la música