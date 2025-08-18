'Los Litros' y 'Los Feos' de Buñol, unidos por la música

El Auditorio de San Luis volvió a convertirse el sábado 16 en el epicentro musical de la Comunitat Valenciana con la celebración de la 50ª ... edición del Concierto Mano a Mano de Buñol, una cita que reunió a más de 300 músicos de las sociedades musicales del municipio y que puso al público en pie en una velada cargada de emoción y excelencia musical.

La periodista Rosa Romero fue la encargada de presentar un acto que comenzó con la actuación del CIM La Armónica, dirigido por Saül Gómez. 'Los Litros' abrieron la velada con 'El dolor a través de la música', un programa que convirtió cada nota en un acto de homenaje, de memoria y de tributo a dos miembros muy queridos de la banda que partieron este año. La Armónica sorprendió tanto por la calidad de su interpretación como por la incorporación de diferentes sorpresas a lo largo de su programa que enriquecieron la puesta en escena: la presencia de un coro y dos bailarines clásicos para acompañar a la banda, aportó una dimensión sonora y visual añadida al repertorio y provocaron la ovación cerrada de los asistentes.

Tras ellos, llegó el turno de la SM La Artística bajo la batuta de Mario Ortuño, quien vivió su último Mano a Mano como director de la sociedad. 'Los Feos' desplegaron toda su fuerza y solidez artística con un repertorio que emocionó al público y que puso en valor el carácter de una banda en plena transformación a través de su programa 'Metamorfosis'. La despedida de Ortuño estuvo marcada por la emoción compartida entre músicos y asistentes, que reconocieron su labor con un largo aplauso puesto en pie.

El Presidente de Honor, Óscar Navarro, dirigió el tradicional Himno a Buñol para cerrar la noche y, en su intervención, felicitó a las dos formaciones: «Que siga la música y que se sigan escribiendo obras tan maravillosas como las que hemos escuchado esta noche. Como compositor de banda me siento muy orgulloso de formar parte de este mundo tan increíble como es el de la música, y en especial el de las bandas. Buñol, enhorabuena. Muchísimas gracias por esta oportunidad».

Ampliar La Artística durante la actuación en el mano a mno 2025. LP

La alcaldesa de la localidad, Virginia Sanz, destacó la emoción vivida en el auditorio: «El Mano a Mano ha demostrado, una vez más, que es mucho más que un concierto. Es identidad, es cultura, es la unión de todo un pueblo a través de la música. Esta 50ª edición será recordada por su intensidad, por la innovación y por la pasión de nuestras dos sociedades. Buñol se siente orgulloso de sus músicos y de la tradición que hemos sabido preservar durante medio siglo».

El público, que abarrotó el Auditorio de San Luis, se convirtió en el verdadero jurado de la noche, premiando con ovaciones a ambas formaciones y reafirmando la esencia del Mano a Mano como un duelo simbólico sin jurado oficial, donde la emoción compartida es el mejor veredicto.

Esta edición quedará en la memoria de músicos y vecinos, consolidando el Concierto Mano a Mano de Buñol como un referente cultural y demostrando su valor y proyección como fiesta de interés turístico a utonómico.