El último libro que recomienda Arturo Pérez-Reverte: «Me ahogo de la risa»

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más importantes de la literatura española en los últimos años. El murciano ha escrito obras que se han convertido en aunténticos clásicos como 'El capitán Alatriste', 'El club Dumas', 'La Reina del Sur', 'La tabla de Flandes' o 'La piel del tambor'. También destaca por ser un hombre sin pelos en la lengua. Opina sobre los temas de actualidad. Su voz es escuchada por muchos ya que es una persona muy culta y que ha vivido experiencias muy diversas; especialmente durante su etapa como reportero de guerra.

Pese a que está a punto de publicar su próxima novela 'Misión en París' que llegará a las librerías el próximo 3 de septiembre, Reverte sigue devorando libros como es habitual en él. No es raro que mediante su cuenta de X (antes Twitter) haga reseñas y recomendaciones sobre las últimas novelas que le han fascinado. También habla del cine o las series que le apasionan.

Su última recomendación es una serie de cómic llamada 'Historias de la puta mili', creada por el historietista Ivà para la revista El Jueves en 1986. En ella se cuenta las vivencias de unos imaginarios soldados en el ejército español de manera satírica y tirando de mucho humor e ironía. Sus personajes eran anónimos y iban cambiado cada cien días. El único fijo era el sargento Arensivia, que era tan torpe como la mayoría de personajes de este cómic.

«Estoy releyendo todo 'Historias de la puta mili', en la edición integral, y tengo que parar de vez en cuando a tomar aire, porque me ahogo de la risa. Ivá, su autor, era un absoluto genio. Lo clavó con mano maestra. A muchos de mi edad les traerá formidables recuerdos», ha escrito Reverte en su perfil de X. Muchos usuarios no han tardado en contestarle asegurando que leyeron ese cómic cuando eran jóvenes y lo brillante que era su autor.

Adaptaciones al cine y la televisión

En 1990 se estrena una obra teatral sobre las 'Historias de la Puta Mili' con Ramón Teixidor como el Sargento Arensivia, también dirigida por Ángel Alonso. En 1994 se producen una película protagonizada por Juan Echanove y una serie homónimas.

Otra prueba del éxito de esta serie es la aparición de Puta Mili, revista humorística publicada por Ediciones El Jueves destinada a reclutas que hacían el servicio militar obligatorio, ya que todas sus series hablaban sobre la vida en el cuartel. Tuvo más de 200 números y desapareció a raíz de la profesionalización de las fuerzas armadas a finales de los años 90.