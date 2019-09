El retraso en los viajes del Imserso costó casi 11 millones al sector turístico en 2015 Un jubilado entra en una agencia de viajes en busca de información sobre el Imserso. / AG La demora fue de dos meses y Hosbec calcula que los hoteles perdieron 150.000 euros por cada día de tardanza en la llegada de los viajeros LAURA PAVÍA VALENCIA Miércoles, 4 septiembre 2019, 01:17

Los retrasos acumulados en los viajes del Imserso preocupan a las patronales del sector, que no son «capaces de aventurar una posible fecha de comienzo», según lamenta la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. Tras la reunión de urgencia mantenida el pasado lunes entre las patronales de hoteleros, el presidente de Hosbec, Toni Mayor, advirtió de que esta demora es incluso «peor» que la de hace cuatro años.

En 2015, los primeros viajeros llegaron a mediados de diciembre, aproximadamente con dos meses de retraso, aunque Montes apunta que «la situación no se normalizó completamente hasta llegado enero». Según la estimación realizada por Hosbec, esos dos meses de retraso supusieron una pérdida de alrededor de «11 millones de euros que se dejaron de facturar en todo el sector turístico». «Con una estimación de aproximadamente 6.000 clientes diarios, cada jornada de retraso supuso unas pérdidas de 150.000 sólo en los alojamientos hoteleros», apuntan.

Mientras, los hoteleros advierten de que este año los retrasos y los contrarrecursos que pueden producirse no permiten adivinar en qué fecha podría ponerse en marcha la comercialización y las primeras estancias, que podrían alargarse hasta 2020.

En relación al caso de 2015, Montes apunta que «el impacto de este retraso fue muy traumático para las empresas», que no estaban preparadas para afrontar una situación como esa. Como consecuencia, «se pusieron en marcha medidas de carácter laboral para ajustar las plantillas», recuerda Montes, quien añade que «hubo hoteles que tuvieron que cerrar». Desde Hosbec apuntan que «hace cuatro años este escenario era algo inédito para todo el sector turístico», y supuso un elevado coste no solo para los hoteles, sino también para «las empresas adjudicatarias, las agencias de viaje, las empresas de transporte, las organizadoras de excursiones e incluso los suministradores de materias primas».

Montes denuncia que en 2019 este panorama «no nos viene por sorpresa y aun así se vuelve a repetir». «Hemos avisado de que el proceso previo a los viajes del Imserso debería contar con la holgura suficiente como para poder solventar cualquier problema y garantizar que los viajes empiecen a tiempo», critica Montes, quien advierte de que «ahora mismo estos plazos son imposibles».

Desde Hosbec recuerdan que «hace cuatro años, los pliegos se publicaron el 20 de febrero y este año se han publicado el 17 de abril». Asimismo, la adjudicación de 2015 se publicó a mediados de julio, aunque fue recurrida por Mundiplan al no recibir ninguno de los lotes frente a Mundosenior, y este año se publicó el 2 de agosto. Para Montes, han tenido lugar un «cúmulo de retrasos sin justificación alguna» que achacan «a una mala gestión». «Los pliegos estaban firmados desde el 29 de octubre de 2018 y no es normal que se publicasen el 17 de abril», critica Montes, «por interés público, estos procesos se deberían acelerar y los plazos no tiene que agotarse siempre».

«Con prisas»

El PP se suma a la petición del se hotelero y pide al Gobierno «la prórroga del contrato del programa para salvar la temporada turística» y que se deje en suspenso el pliego de condiciones del concurso. Además, el grupo parlamentario Popular en el Congreso pidió ayer la comparecencia urgente de las ministras de Turismo y de Bienestar Social, para que «expliquen qué medidas va a tomar el Ejecutivo para evitar el cierre de numerosos establecimientos hoteleros y el despido de 12.000 personas».

El diputado popular, Agustín Almodóbar aseguró que «la mala gestión» del gobierno de Sánchez está provocando «una gran incertidumbre» que puede llevar a las empresas «a cerrar durante la temporada baja». Almodóbar recuerda que «el PP presentó en junio preguntas sobre la situación del Imserso y nos quedamos sin respuesta». El diputado popular considera que el Ejecutivo «ha dado largas» al sector hotelero para solucionar el problema tras el recurso presentado por Mundosenior y «ahora se encuentra con prisas y sin solución efectiva».

«La incertidumbre con estos programas es siempre total»