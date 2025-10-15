Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Presidencia remite a Les Corts un listado de llamadas de Mazón la tarde de la dana
Logo Patrocinio
Albert Boadella, Ferran Torrent y Javier Marías. lp

La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías

La lista de creadores que rechazan un galardón es alargada e incluye nombres como la fotógrafa Colita y el artista Santiago Sierra

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Rechazar un premio genera en ocasiones más ruido que la propia designación. En el caso de Ferran Torrent, que recibió el Premi de les ... Lletres Valencianes el 8 de octubre de 2024 y lo rechazó el 14 de octubre de 2025, el alboroto ha sido notable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  5. 5 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  8. 8 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  9. 9 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  10. 10 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías

La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías