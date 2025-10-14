Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes

«Debido a la deriva que ha tomado el Consell, me veo obligado a renunciar al galardón», afirma el autor en una carta dirigida al presidente Carlos Mazón | El escritor lamenta una evolución «académica e institucional cada vez más poco respetuosa con el valenciano»

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 16:50

Comenta

Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianas. Su decisión la ha hecho pública a través de una carta remitida al president de la Generalitat. «El 8 de octubre del año pasado, a la ciudad de Alciante, me entregó el Premi de les Lletres Valencianes. Lo acepté porque la persona que me lo comunicó, MIquel Nadal, director general de Cutura, humana e intelectualmente, me merece todos los respetos; también porque quería creer que ese reconocimiento formaba parte de una cierta normalidad política y cultural que, a pesar de los avatares, podría mantener viva una dignidad institucional», escribe el autor valenciano.

«Hoy, delante de la deriva que ha tomado el Consell -una deriva académica e institucional cada vez más poco respetuosa con el valenciano, con la presencia pública y con el valor como a lengua de cultura-, me veo obligado a renunciar al galardón», continúa el escriotr de 'Gràcies per la propina'.

La renuncia, continúa Torrent, se produce «desde el respeto personal, pero también desde la convicción de que la lengua no puede ser relegada ni sometida a silencios burocráticos o a criterios políticos que desnaturalizan el papel central en la nuestra identidad colectiva».

«No es posible disociar las letras valencianas de la lengua que le da sentido», remarca el novelista. «El diploma que usted me entregó se lo llevó la barrancada. Y, quizá, aquel presagio fue suficiente: probablemente, ya sabía el agua desatada que el premio era papel mojado».

