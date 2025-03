La palabra 'nuestros' es un adjetivo posesivo que indica pertenencia a un grupo que incluye a la persona que habla o escribe. Los autores que ... menciono en esta crónica pertenecen a un tiempo histórico compartido. Son escritores, en valenciano o en castellano, que han hecho el bachiller en la misma tierra y han jugado al chamelo, al póker o la brisca en casinos de Sedaví, L'Eliana, Torreblanca, Alcoi o Picanya. Son 'nuestros narradores' que, por razones no siempre fáciles de explicar, se alegran o disgustan con los avatares futbolísticos del Villarreal, el Valencia, el Levante, el Elche o el Hércules.

'El jo que no mor', (Columna, 2025), de Ferran Torrent (Sedaví). El vigoroso narrador nos ofrece una estupenda novela de espías ambientada en la Valencia de los años de la Guerra Fría. La trama oscila entre la realidad y la ficción. Con un estilo directo y lleno de tensión, Torrent inicia su relato en el hotel Metropol de Valencia, situado enfrente de la plaza de Toros, año 1966. Abundan los diálogos con un punto y aparte para cada intervención, pero sin raya inicial o guion largo: Ferran confía en la capacidad comprensiva del lector para seguir el hilo de las conversaciones. Diálogos repletos de información sobre los personajes y sus temores: «Pare Rafel, vostè sap que n'hi ha gent de pes ficada. No sols m'estic jugant el lloc de treball (…) No sé per què li ho vaig dir, acabarà posant-me en un embolic gros». Vidas al límite. No me extrañaría que 'El jo que no mor' se convierta en una película.

'El mejor cuento del mundo' (Anaya, 2025), de Vicente Muñoz Puelles (Valencia, 1948). Deliciosa historia, de unas cien páginas, relatada por el propio cuento. El inicio es tierno e insólito en la historia de la literatura: «Me llamo 'Canción de Navidad' y soy un cuento. Algunos me consideran el mejor cuento del mundo. Me escribió Charles Dickens, con quien tuve la suerte de pasar sus últimos años. Así es que esta es mi historia y también la suya. Soy perfectamente consciente de que, si Dickens no me hubiese escrito, no existiría. Pero si yo no existiera, tampoco él sería tan conocido». Página 37, comienzo del capítulo titulado '¡Paparruchas!': «Pocas cosas nos satisfacen más a los libros que ser leídos en voz alta y comprobar cómo los sonidos que otros pronuncian se corresponden con las palabras que llevamos escritas».

Mis últimas lecturas de autores valencianos: 'La fracción china' (D33, 2024), de Pedro Uris y Daniel Ramón: excelente intriga sobre las multinacionales farmacéuticas. 'La carta del muerto' (edición del autor, 2024) de Carlos Pajuelo, hipnótica novela que discurre en años convulsos de España. 'La rendición de Lenin' (edición del autor, 2024), magistral novela del periodista Fernando Bellón (Alcoi, 1949) con el trasfondo del Muro de Berlín: en las recientes elecciones germanas, la extrema derecha ha logrado sus mejores resultados en lo que fue la Alemania del Este; he ahí otro gran tema para una nueva novela.

Pronto tendré entre mis manos 'L'anell del Nibelung' (Proa), segunda novela de Amadeu Fabregat (Torreblanca, 1948, fue el primer director general de RTVV). El brillantísimo Amadeu, al que traté mucho en los años 70 y 80, es una fuente de imprevistas enseñanzas. Mi penúltimo deseo: tengo mucho interés en leer 'La memoria infiel' (Espasa, 2024), de Carmen Amoraga (Picanya, 1969).