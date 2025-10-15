Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Posteguillo, cuando ganó el Planeta en 2018. L.P.

El Planeta, un premio en la órbita de Valencia

Escritores valencianos han recibido el prestigioso galardón que se falla este miércoles en Barcelona y otros lo han rondado otros años: la incógnita preside la edición 2025, una convocatoria de récord con 87 candidaturas de la Comunitat entre las 1.320 presentadas

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:41

¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Un par de preguntas extraídas del célebre hit de Raphael muy pertinentes para ser aplicadas al dictamen que el ... jurado del premio Planeta de novela desvele este miércoles en el imponente Museo Nacional de Arte de Cataluña, sede de la gala de entrega del galardón. Puede ser su gran noche, en efecto. La tercera pregunta es de quién. Quién se llevará el millón de euros (200.000 euros para la novela finalista) en que la editorial que fundara el inmortal Fernando Lara y pase a engrosar un palmarés donde los autores de la Comunitat brillan con una luz especial. Hace siete años, Santiago Posteguillo ganó el premio con su novela 'Yo, Julia'. El año pasado, quedó finalista Beatriz Serrano, valenciana de corazón. Y a lo largo de la historia del Planeta, que se falla siempre en el día de Santa Teresa (en honor a la matriarca de la saga, coincidiendo con la festividad de su onomástica) numerosas plumas con ADN valenciano han contribuido con su talento a la fama de que goza el principal premio de las letras españolas concedido por una editorial. Un idilio que (tal vez, sólo tal vez) se prolongue en la edición 2025. O no.

