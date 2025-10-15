El Planeta, un premio en la órbita de Valencia

¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Un par de preguntas extraídas del célebre hit de Raphael muy pertinentes para ser aplicadas al dictamen que el ... jurado del premio Planeta de novela desvele este miércoles en el imponente Museo Nacional de Arte de Cataluña, sede de la gala de entrega del galardón. Puede ser su gran noche, en efecto. La tercera pregunta es de quién. Quién se llevará el millón de euros (200.000 euros para la novela finalista) en que la editorial que fundara el inmortal Fernando Lara y pase a engrosar un palmarés donde los autores de la Comunitat brillan con una luz especial. Hace siete años, Santiago Posteguillo ganó el premio con su novela 'Yo, Julia'. El año pasado, quedó finalista Beatriz Serrano, valenciana de corazón. Y a lo largo de la historia del Planeta, que se falla siempre en el día de Santa Teresa (en honor a la matriarca de la saga, coincidiendo con la festividad de su onomástica) numerosas plumas con ADN valenciano han contribuido con su talento a la fama de que goza el principal premio de las letras españolas concedido por una editorial. Un idilio que (tal vez, sólo tal vez) se prolongue en la edición 2025. O no.

Si se alinearan los astros, ese potencial ganador o ganadora pasaría a ver su nombre lucir junto al de Posteguillo y otras cumbres de nuestra literatura. Es el caso de Concha Alós, una escritora que en su momento alcanzó un éxito irrepetible en la historia del Planeta: fue la única persona que ganó dos veces el premio. La autora de 'Los enanos' y 'Las hogueras', títulos con los que se alzó con el galardón en 1962 y 1964 (aunque nadie o casi nadie lo recuerde), hizo historia, aunque su nombre haya quedado sepultado en un cierto olvido. «Cuando las mujeres sólo trabajan en casa, Alós escribía. Cuando ellas apenas eran distinguidas en certámenes literarios, Alós se alzó con dos galardones», recordaba en estas páginas Carmen Velasco en una atinada semblanza.

Mucho tiempo después, en el año 2015, otra mujer, Alicia Giménez Bartlett, se hizo con el premio: natural de Almansa (Albacete), en su caso la huella valenciana es tan evidente en su obra como en su vida, que incluye su paso por las aulas de la Universitat de València y su predilección por situar en el árido y deslumbrante paisaje del Maestrazgo castellonense las peripecias de algunas de sus mejores novelas. Es un territorio que conoce bien. Mantiene su segunda residencia cerquita, en Vinarós, de modo que está familiarizada tanto con su tierra de acogida como con los prolegómenos del premio: un ritual que incluye el día previo a la gala de entrega la rueda de prensa ritual donde en tiempos del fallecido patriarca, el primer Lara planetario, algún rumor cobraba forma y animaba los corrillos entre periodistas e invitados. Este año, como sucede de un tiempo a esta parte, no hubo tal. La rueda de prensa de José Crehueras, presidente del poderoso grupo editorial, sí que ha servido para desvelar que el premio alcanza récord de participación (1.320 novelas se han presentado con la intención de suceder en el trono a Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del año pasado) y para anotar otra cifra mareante: durante su larga trayectoria, a punto de cumplir las bodas de diamante, el Planeta ha recibido 29.000 manuscritos.

Números y también letras: en la presentación de la edición 2025, protegidos por los venerables muros del formidable Palau de la Música, los responsables de la editorial han avanzado el nombre de los diez finalistas de este año, donde de momento no se percibe huella valenciana. Ninguno de quienes optan al premio y se presentan a nombre descubierto, renunciando al anonimato del pseudónimo, son naturales o residentes en la Comunitat. Sí que es el caso de los 36 aspirantes alicantinos, los cinco castellonenses y los 46 procedentes de Valencia; en total, 87 candidaturas con ADN valenciano, entre quienes podría figurar el ganador del premio, si responde a estos imaginativos alias: Elvira Torres, Selene Noctis, Keith Astra o Sofía García.

La decisión de si alguno de ellos o de los otros seis finalistas engorda este miércoles la prestigiosa nómina de premiados queda en manos de un jurado donde también hay presencia valenciana: Eva Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia, deberá dilucidar con el resto de sus compañeros si entre las novelas que han pasado los filtros anteriores debe concederse el galardón a alguna ambientada en la Historia remota, si triunfa otra que apuesta por la intriga o se imponen las que coquetean con la ciencia-ficción. De momento, todas ellas saben por boca de Crehueras que entre sus futuros lectores gana peso la franja de edad más joven. Y saben también que dentro de unos años deberán lidiar con otro adversario: la Inteligencia Artificial, que lanza sus tentáculos también sobre la literatura. Un fantasmal enemigo al que el máximo responsable de Planeta promete plantar cara: «Protegeremos el talento y la propiedad intelectual».