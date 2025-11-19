Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fernando Belzunce (segundo por la izquierda), durante su coloquio con, de izquierda a derecha, Pablo Salazar, Higinio Marín y Jesús Trelis.

Fernando Belzunce (segundo por la izquierda), durante su coloquio con, de izquierda a derecha, Pablo Salazar, Higinio Marín y Jesús Trelis. IVÁN ARLANDIS
AULA LAS PROVINCIAS

Fernando Belzunce: «Generar espacios de confianza con información rigurosa es un reto frente a la desinformación brutal que va a venir»

El director editorial de Vocento presenta 'Periodistas en tiempos de oscuridad', un libro con el testimonio de más de 100 profesionales sobre los peligros de un oficio «que es imprescindible defender»

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:54

«Hace 20 años ibas a los congresos de periodismo y veías las grandes diferencias entre los medios de comunicación de las distintas nacionalidades. Es ... curioso que ahora, en las conversaciones, los problemas son los mismos. Todo se ha globalizado y las preocupaciones en este oficio son la desinformación, los algoritmos, la brutal influencia de las redes sociales, las grandes plataformas tecnológicas, los populismos y los ataques a los periodistas». Esta reflexión puede servir como resumen de «'Periodistas en tiempos de oscuridad'», un manual que recoge la situación actual del oficio a través de entrevistas a más de 100 profesionales de reconocido prestigio de más de 40 países. Es fruto del trabajo de más de tres años de su autor, Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, que ha presentado la obra este miércoles en Valencia.

