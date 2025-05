La librería que huye del barranco del Poyo

Guillermina Spiekermann tiene un tono afable, entusiasta, animoso. Llegó de Argentina hace ocho años. Junto a su marido Leonardo abrió la librería Passarella Store en ... Picanya. Alquiló un local en la avinguda de Ricardo Capella, justo frente al barranco del Poyo, y lo llenó de historias (reales y ficticias) y de personas. La dana del 29 de octubre de 2024 destrozó Picanya. Se llevó por delante vidas, viviendas y negocios. Guille no fue la excepción: se quedó sin librería y sin tienda Funko.

«El espacio quedó desvastado», recuerda Guille. Passarella, como otras librerías dañadas por la barrancada, se mantuvo activa, pese a no tener local. Siete meses después, Passarella vuelve a subir la persiana, pero no lo hace de cara la rambla del Poyo, epicentro de uno de los desastres más dañinos del siglo XXI. «Nos hemos mudado. Reconstruir el barranco va a costar mucho tiempo», explica Guille. La librera ya sabe los riesgos de vivir cerca de un barranco: «En otras actuaciones que se realizaron hace tiempo en la rambla, que duraron ocho meses, las ventas de la librería bajaron».

Passarela se ha mudado al carrer Senyera 11, en un local alquilado donde operan la librería y la tienda Funko. «Lo más importante de todo es que tanto en las malas como en las buenas hemos estado apoyados física y emocionalmente por la familia, los amigos y la comunidad. Esto quiero resaltarlo», enfatiza Guille. Y lo repite: «Estamos aquí en pie por el apoyo dentro y fuera de casa».

«Ha costado mucho reabrir», destaca Guille. «Seguimos solicitanto ayudas y subvenciones», relata. «Las donaciones particulares, el seguro... todo ha servido para que podemos continuar», sostiene. El resultado de tanto esfuerzo se desvelará el viernes: «No soy objetiva, Passarella es muy bella».

Hasta Passarella se acercará el viernes 30 de mayo María Dueñas. La novelista de 'El tiempo entre costuras« ejercerá como madrina de la reapertura. »Es un subidón. Nunca nos hubiéramos imaginado a una escritora de su talla en nuestra librería«, relata la propietara. »Es un gran gesto por parte de la autora«, enfatiza Guille, que fue una de las valencianas invitadas por los Reyes con motivo de la entrega del Premio Cervantes a Álvaro Pombo.

María Dueñas es un motivo más, pero no el único, para volver a Passarella. A partir del 31 de mayo, la librería de Picanya comenzará una nueva etapa. «Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo», resalta la propietaria, mientra ultima la puesta a punto del local.

Passarella reabrirá al público el 31 de mayo, pero antes ya lo han hecho Somnis de Paper de Benetússer y La Moixeranga de Paiporta. Este viernes está previsto que haga lo propio Librolandia de Benetússer y en unos días, concretamente el 7 de juno, retomará su actividad Bufanúvols de Catarroja. Este calendario es la demostración de los que libros vencen el barro.

Ser librero o librera en pleno 2025 no es nada fácil. No es un negocio en boga pero sí aporta numerosas satisfacciones. Los amantes de la lectura saben que no hay nada como una visita a una librería para conocer las novedades y adentrarte en historias impensables. La conversación con un librero o hay Amazon que lo iguale. Para que haya librerías de kilómetro cero en barrios de Valencia y en pueblos hace falta lectores, que son el origen y el destino de las historias.