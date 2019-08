Chirbes sigue inspirando a la literatura El escritor Rafel Chirbes, en una de sus últimas entrevistas. / j. monzó Anagrama prepara un libro con las ponencias del congreso de 2018 sobre el escritor | La obra ahondará en los aspectos biográficos del autor, del que hoy se cumplen cuatro años de su fallecimiento, y su relación con los libros de viaje, el teatro o la cocina NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 15 agosto 2019, 00:05

Tal día como hoy, en 2015, la literatura española perdió a uno de sus mayores exponentes: Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, 27 de junio de 1949 -Tabernes de Valldigna, 15 de agosto de 2015). El inesperado fallecimiento del cronista de la crisis con novelas como 'Crematorio' y 'En la orilla' dejaba huérfanos a sus seguidores más fieles. También se apagaba la pluma del considerado como Galdós del siglo XX.

Cuatro años después de su muerte, su legado sigue vivo. Sobre todo, a través de la fundación que lleva su nombre y gracias también a las diferentes iniciativas que mantienen vigente su producción literaria. Y es las Letras españolas siguen inspirándose en Chirbes. Por ello, las editoriales confían en los estudiosos de su obra para seguir reivindicando al novelista. La próxima en hacerlo será Anagrama, quien ya prepara un ensayo que recogerá la visión que los expertos realizaron de su vida y su obra en el I Congreso Internacional El Universo de Rafael Chirbes, que se celebró entre Valencia y Dénia en mayo de 2018.

Tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS, el proyecto aún está en ciernes, pero la intención es recabar las opiniones de los participantes en la cita para configurar una visión global sobre el autor. El congreso, que se celebró coincidiendo con el treinta aniversario de la publicación de la primera obra de Chirbes, 'Mimoun', abordó, de la mano de expertos nacionales e internacionales, aspectos biográficos del autor, su obra narrativa y ensayística, sus lecturas, su relación con la literatura de viajes o el teatro o su vinculación con la gastronomía, entre otros ámbitos. La dirección científica de la cita recayó en Javier Lluch-Prats.

De momento, los responsables de esta nueva publicación trabajan en la recopilación de los textos. Es un proyecto laborioso, por lo que no se aventuran a ofrecer más datos concretos. Pero lo cierto es que desde hace unos meses se está preparando el volumen. La editorial Anagrama ha apostado siempre por la obra de Chirbes. Ahora, también lo hará por su relación con otras artes.

Otros proyectos

Mientras llega la edición de este texto, que no tiene fecha para salir al mercado, la Fundación Rafael Chirbes trabaja en la organización de un segundo congreso sobre su obra y mantiene la intención de ir recuperando algunos de sus textos inéditos. Aunque como sostuvo el responsable de la entidad, Manolo Micó, a este periódico en agosto de 2018, «Chirbes fue muy claro al dejar constancia que si en vida no había editado algunos de sus textos inéditos no quería que se publicaran porque no tenían interés». Aún así tienen en la agenda la recuperación de algunos de los escritos de los seis tomos de memorias que dejó tras su fallecimiento. «Son grandes volúmenes con muchos textos no sólo literarios sino de cine y de estudios sobre otras materias. Hay mucho que analizar y seleccionar qué es digno de editar», aseveraron.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tavernes quiere impulsar la figura de su Hijo Predilecto y para ello pretende crear en la vivienda natal del escritor una casa museo para potenciar la divulgación de la cultura y del legado de uno de los personajes más ilustres de la localidad. Aunque el proyecto todavía está en «estado embrionario», como lo calificó el edil de Patrimonio Histórico Cultural, Josep Llácer, el ejecutivo ya ha iniciado las conversaciones y está trabajando con los familiares y con la fundación para valorar las posibilidades de desarrollar esta iniciativa.

Asimismo, en la actualidad se sigue trabajando, aunque también sin fecha, en la adaptación cinematográfica, tal y como adelantó este diario, de la laureada novela 'En la orilla'. El alicantino Javier Balaguer dirigirá la película inspirada en la obra del escritor, una cinta que estará producida por la empresa valenciana Buenpaso Films. Poco más se conoce de un proyecto que ya ha buscado localizaciones para rodarse en la Comunitat.

La producción literaria de Chirbes ha estado muy presente estos años. En febrero de 2018, la editorial Letra Impresa Ediciones, en colaboración con la Fundación Rafael Chirbes, editó la primera traducción al valenciano de una obra del escritor, premio Nacional de la Crítica en dos ocasiones por 'Crematorio' (2007) y 'En la orilla' (2013). Se trataba de 'La buena letra', publicada originalmente en castellano en 1992. Un año antes, salió a la venta, también en Anagrama, un cuento inédito del autor, 'El año que nevó en Valencia'.