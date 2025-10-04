Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El escritor Manuel Chaves Nogales. Archivo ABC

Chaves Nogales en Valencia: el maestro que estuvo aquí

El autor de 'A sangre y fuego' llegó a Valencia tras la caída de Madrid. Su estancia es aún un misterio sin resolver

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:05

Comenta

Noviembre de 1938. Las tropas del bando llamado nacional toman por fin Madrid luego de un largo tiempo de asedio. Es un capítulo bien conocido ... del apartado menos luminoso de nuestra Historia, que detona una serie de peripecias adicionales, muy diversas según dónde se sitúe la mirada: para el Ejército de Franco, suena la hora de la victoria, aunque el triunfo definitivo aún tardará un año en llegar. Por el contrario, vencen el desánimo y el miedo entre los derrotados. Buena parte de ellos, fieles al régimen republicano, emprende la huida hacia Valencia, otro capítulo histórico abundantemente investigado... donde sin embargo siempre hay espacio para las tinieblas. Por ejemplo: entre quienes llegan a Valencia figura el periodista Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897), entonces en la cima de su fama. Pasarán luego décadas en que su nombre quede sepultado en olvido, pero su reciente reivindicación activa unas cuantas dudas al respecto de su etapa en Valencia. ¿Qué hizo entre nosotros? ¿Dónde vivía? ¿Qué amistades frecuentaba? Las siguientes líneas aspiran a responder a esas preguntas.

