Bombas Gens, Bambalina e Intramurs buscan mecenas para financiar proyectos artísticos

Menos propuestas que en las instituciones públicas

El número de propuestas artísticas que buscan mecenazgo y que han sido admitidas por su interés social son siete, menos de la mitad de las planteadas por instituciones públicas para llevar a cabo iniciativas de carácter artístico. Como ya informó LASPROVINCIAS, el número de proyectos incluidos en el apartado cultural presentados por instituciones públicas asciende a 19. Buena parte de todas estas propuestas corresponden a proyectos del Palau de les Arts. La más llamativa, por el montante del presupuesto –67.000 euros–, es la de la construcción de una concha acústica que permita conceder más usos al escenario central del coliseo operístico.

Unos y otros proyectos han iniciado este proceso en el escenario diseñado por Cultura a partir de la Ley 20/2018, de 25 de julio, una norma que pronto cumplirá un año.

A través de su página en internet, la conselleria no evita hablar de «ventajas» aparejadas a la filantropía dentro del ámbito cultural, iniciativa de carácter privado. Refiere un valor intangible como es que «el mecenas se convierte en parte importante de un proyecto cultural, científico, o deportivo no profesional, puesto que con su aportación y la de otros mecenas se podrá llevar a cabo y beneficiar a toda la sociedad». Hay, además, una gran atractivo de carácter material: los beneficios fiscales que se traducen en deducciones de un 25% en la cuota autonómica del IRPF para donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano, las destinadas al fomento de la lengua valenciana y donaciones o cesiones de uso o comodato para fines de carácter cultural, científico, o deportivo no profesional.