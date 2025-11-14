Los jóvenes artistas encuentran una oportunidad en el IVAM

Los jóvenes artistas disfrutan de una oportunidad para mostrar su obra en el IVAM. Este viernes se ha inaugurado la muestra 'Disputa y pausa'. Es ... una propuesta que se enmarca en el programa de investigación y producción 'Art i Context'. Reúne los trabajos que a lo largo de dos años han realizado seis artistas: Bella Báguena (Valencia, 1994), Pablo Bolumar (Horta Nord, 1996), Juan de Dios Morenilla (Caravaca de la Cruz, 1992), Marco Henri (Metz, 1998), Gema Quiles (Vila-real, 1994) y Sandra Mar (Valencia, 1995).

Todos ellos han hablado con LAS PROVINCIAS y han puesto el acento en la oportunidad que les ofrece esta iniciativa para mostrar su obra. Han concedido gran valor al hecho de que sea en el IVAM donde pueden dar a conocer sus piezas artísticas al público.

Un paseo por la Galería 7 del espacio es un recorrido por las últimas tendencias en la creatividad. Instalaciones, pintura, montajes audiovisuales, iluminación y música acompañando a las piezas, cerámica, tejidos… Todo está en la sala dando pruebas de qué, cómo y cuánto trabajan los artistas emergentes que se mueven en el universo creativo valenciano.

La directora del museo, Blanca de la Torre, ha destacado que «el IVAM, como museo, debe tener una vocación internacional y, al mismo tiempo, conectarse con el tejido social más cercano».

En la primera edición del programa 'Art i Context', las producciones finales de los seleccionados giraron en torno al escenario de inestabilidad que enmarcaba a esa generación de artistas. En la segunda edición, la que se ha inaugurado este viernes, «la disputa» entre continente y contenido, entre el museo y la obra de arte, conforma el marco en el que tiene lugar la exposición.

La comisarias, Júlia Castelló, ha relatado que el primer año del programa se dedica a la investigación y el segundo año a la producción de las piezas que se trabajan «a partir de intereses previos e influencias que en ocasiones pudieron mostrar al público a través de actividades». La exposición sigue un recorrido laberíntico en la que los trabajos de los artistas «funcionan como micromundos, con una dimensión instalativa muy fuerte, a pesar de que cada artista viene de un campo diferente», ha resaltado el co-comisario Ali Maderuelo.

La primera sala es «un espacio de tránsito polivalente» y entrada en la exposición. Incluye actividades de mediación y educación a cargo de Elástica. Tras una cortina blanca el visitante encuentra una instalación sonora de la artista Bella Báguena compuesta por una serie de jarrones con rosas, cada uno asociado a una pieza sonora individual en «una especie de cueva oscura o de escenario teatral», ha detallado.

Enfrente, la propuesta de Gema Quiles «invita al espectador a formar parte de un banquete en una escena propia de un jardín plagado de personajes y símbolos», ha explicado la artista sobre la pieza que explora conceptos como «la abundancia» o «la riqueza». La instalación descubre junto a los cuadros una mesa preparada para un banquete.

La muestra continúa con una instalación multimedia de Pablo Bolumar que reproduce las oficinas de una empresa ficticia llamada Canyar, encargada de la gestión e implementación de soluciones para el problema ecológico de las cañas en los márgenes de los ríos de la Comunitat Valenciana. Con la instalación 'Los encuentros' la artista Sandra Mar rescata el papel simbólico que en el romanticismo adquirieron los cenadores y «la idea de los jardines y el laberinto, que son estructuras como de pausa», ha subrayado. «He recuperado el concepto de recipiente que contienen objetos, que está muy vinculado a la cerámica».

Cuando el espectador llega a la obra de Juan de Dios Morenilla se sumerge en las tensiones psicológicas inherentes al ejercicio de la práctica artística a través de una instalación compuesta por diversas pinturas y objetos escultóricos. «La idea mitológica del cancerbero, del 'gatekeeper', está representada a través de tres cabezones perrunos», ha detallado.

Marco Henri propone con 'H-VC1JD' una investigación en forma de instalación audiovisual multimedia que muestra «una hoguera de las que fácilmente alguien puede poner en YouTube en una pantalla en una casa cuando quiere generar un poco de confort», ha manifestado el artista. Esos elementos antagónicos reflejan las ambigüedades de la condición humana y «emociones que oscilan entre lo trivial y lo trascendental».