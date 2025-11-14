Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle de la instalación de Bella Báguena. LP

Los jóvenes artistas encuentran una oportunidad en el IVAM

La muestra 'Disputa y pausa' reúne trabajos de creadores emergentes I Bella Báguena, Pablo Bolumar, Juan de Dios Morenilla, Marco Henri, Gema Quiles y Sandra Mar ofrecen un recorrido por los nuevos formatos y técnicas

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

Los jóvenes artistas disfrutan de una oportunidad para mostrar su obra en el IVAM. Este viernes se ha inaugurado la muestra 'Disputa y pausa'. Es ... una propuesta que se enmarca en el programa de investigación y producción 'Art i Context'. Reúne los trabajos que a lo largo de dos años han realizado seis artistas: Bella Báguena (Valencia, 1994), Pablo Bolumar (Horta Nord, 1996), Juan de Dios Morenilla (Caravaca de la Cruz, 1992), Marco Henri (Metz, 1998), Gema Quiles (Vila-real, 1994) y Sandra Mar (Valencia, 1995).

