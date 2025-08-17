El arte del IVAM visita Nueva York, Dubai y París Obras de Lee Krasner, Julio González, Pierre Soulages, Baldessari, Jacksson Pollock Rauschenberg, Juan Uslé y José María Sicilia salen de los almacenes I La colección valenciana presta piezas para exhibirse en museos de varios países del mundo

Laura Garcés Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 18:01

No sólo de exposiciones en su propio espacio viven los museos. En las salas de arte la vida es mucho más. A las grandes obras no les basta mostrarse en casa, no les satisface que sólo los propios o los más próximos las contemplen.Nacieron, en el mejor de los sentidos de la palabra, para su exhibición. Les gusta salir. Puede decirse que disfrutan viajando, visitando otros universos y, sobre todo, recibiendo la visita de quienes habitan esos universos. Las obras de arte no sólo contagian vida; las obras de arte están vivas. Y no sólo, con ello las colecciones de los museos se airean, respiran vientos de internacionalidad y demuestran su valía. Fuera de casa les quieren, y les piden prestados los cuadros que conservan en su colección.

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) viene a demostrar esa realidad. Una amplia y buena selección de piezas de su colección ha preparado las maletas, o ya ha emprendido la marcha, para mostrarse en los mejores museos de destinos tan diversos como Dubai, Nueva York, París, Lucerna o Montpellier. Sin dejar de lado Madrid o Bilbao. Está claro, el IVAM seduce con Lee Krasner, Julio González, Pierre Soulages, Baldessari, Jacksson Pollock Rauschenberg, Juan Uslé y José María Sicilia. Todos ellos salen de los almacenes del referente del arte contemporáneo en la ciudad del Turia.

Al Metropolitan de Nueva York viajará 'Abstract n. 2, 1946-1948' de la artista del expresionismo abstracto Lee Krasner. Formará parte de la muestra 'Krasner/ Pollock: Past Continuous' en 2026. Con este préstamo, el museo valenciano será parte de la mayor retrospectiva de estos dos grandes artistas estadounidenses. Será la primera exposición dedicada a Lee Krasner y al también expresionista abstracto Jackson Pollock organizada en más de dos décadas en Nueva York.

Ampliar 'Fragmentos Ibéricos', obra de Juan Uslé. LP

El IVAM anima ya, más allá de las fronteras españolas, una muestra sobre Kandinsky, Picasso y Miró inaugurada el 5 de julio. El Kunstmuseum de Lucerna exhibe dos obras del referente que para la sala valenciana es Julio González : 'Le reve/Le baiser, ca. 1934' y 'Grand personnage debout, ca. 1935'. Además, también ha aportado dos piezas de Luis Fernández 'Abstraction, 1933' y 'Abstraction o Nature Morte, 1933'.

Obra 'Hanging Man.1984' de John Baldessari que se mostrará en Bruselas. LP

El largo viaje expositivo con el que la colección valenciana muestra su capacidad de atracción para el público internacional conduce a Montpellier y París de la mano de dos obras de Pierre Soulages –el francés que apostó al negro– Premio Julio González 2006. 'Peinture sur papier, 1949' se exhibe desde el 28 de junio en el Fabre de Montpellier. y 'Sin título, 1977' viajará al Museo de Luxemburgo de París para ser parte de 'Soulages, une autre lumière' a partir del 16 de septiembre. El periplo europeo seguirá en El Bozar Centre for Fine Arts de Bruselas con 'Hanging man, 1984' y 'A Movie: Directional Piece where people are Walking, 1972-73' de John Baldessari, también en los fondos valencianos. No todo acaba en el viejo continente. El Jameel Arts Centre de Dubai ha sucumbido a los encantos del IVAM y a partir del 16 de abril mostrará una obra de Asunción Molinos Gordo de la colección valenciana.

El gran viaje de los fondos tiene parada en el Guggenheim de Bilbao con 'La luz se apaga' de José María Sicilia y en el Reina Sofía con dos obras de Juan Uslé. El préstamo más numeroso aterrizará en la fundación Juan March de Madrid, donde llegarán seis piezas de Robert Rauschemberg. Todas las cesiones hablan del interés que despierta una colección.

