Jesús Iglesias: «Les Arts no será sólo concebido como un teatro de ópera sino como un teatro musical» Jesús Iglesias en el acto de presentación. / JESÚS SIGNES El nuevo responsable artístico del coliseo prescindirá de Roberto Abbado, que concluye el contrato a final de temporada CARMEN VELASCO Valencia Lunes, 29 octubre 2018, 12:41

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, y la presidenta del Patronato de Les Arts, Susana Lloret, han presentado esta mañana a Jesús Iglesias como director artístico del coliseo. El sustituto de Livermore ha deslizado las grandes líneas de su proyecto: ensanchar el repertorio lírico (Haendel, Wagner, autores rusos, etc) , programaciones temáticas, atraer nuevos públicos con músicas populares (fados, jazz, etc), introducir la danza contemporánea y la zarzuela en la temporada, introducir la actividad musical vinculada a las nuevas tecnologías, representar las piezas del valenciano Martín y Soler...

«Les Arts no será sólo concebido como un teatro de ópera, sino como un teatro musical«, ha dicho en la rueda de prensa. El nuevo responsable artístico, que percibirá 135.000 euros al año, ha avanzado que ha mantenido conversaciones con la Orquesta de la Comunitat, »que será el motor de Les Arts«. Iglesias formará su propio equipo musical y ya baraja nombre. El director, ha dicho, no séra el director de la Orquesta sino el director musical de Les Arts. El actual director musical, Roberto Abbado, concluye su contrato a final de temporada. Iglesias no lo renovará.

El nuevo responsable artístico se ha mostrado partidario de huir del star system de la lírica. «Vamos a tener estrellas, empezando por Plácido Domingo, pero no vamos a contratarlas por contratarlas. No vamos a dedicar a ellas todos los recursos. Se trata de incorporar los mejores intérpretes a cada proyecto«, ha declarado.