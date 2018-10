«El IVAM no es de nadie, de ningún director ni de los partidos políticos» El director del IVAM, José Miguel G. Cortés. / irene marsilla La creación del museo fue «un grandísimo acierto» que ayudó a la Comunitat a configurarse culturalmente José Miguel G. Cortés Responsable del centro artístico C. VELASCO VALENCIA. Domingo, 14 octubre 2018, 23:32

Cuando el IVAM abrió sus puertas el actual director estaba trabajando en la universidad, «dando clases parciales porque la plaza la obtuve en 1991». José Miguel G. Cortés estuvo desde el origen vinculado al museo: «Organicé la segunda exposición del IVAM, que se celebró en el Centro del Carmen, 'Modos de ver'».

-¿Qué aporta el IVAM a la sociedad?

-El IVAM fue un grandísimo acierto. Nos ayudó a configurarnos culturalmente como una comunidad adulta y abierta al exterior. Se puede hablar de antes y después del IVAM. Pocas veces en España se han hecho las cosas tan bien, a pesar de los posibles defectos y las críticas. Antes de la inauguración hubo una trabajo previo en el que Tomás Llorens planteó un discurso museográfico y se hicieron unas compras de arte magníficas, por ejemplo, en la abstracción de los años 30 y en el informalismo español. Hubo unos políticos que confiaron en los profesionales y los dotaron de medios. Esta lección no se debe olvidar porque los partidos, sean del signo que sean, deben apoyar los proyectos artísticos y dejar que los desarrollen profesionales. No descarto que esté mitificando el nacimiento del IVAM pero he visto nacer museos en España en edificios vacíos, sin fondos o con colecciones que no tienen demasiado sentido. El IVAM es referente en el arte de los años 30 y, como prueba, la exposición 'Construyendo nuevos mundos. Las vanguardias históricas' se está exponiendo en todos los CaixaForum de España.

-¿Se imagina una Valencia sin el IVAM?

-La pérdida sería de tal calibre que no nos lo podemos permitir. El IVAM no es de nadie, de ningún director, de ningún conseller, ni de ningún partido. El IVAM tiene que ser de la Comunitat Valenciana y los criterios de gestión y dirección del museo deben estar en manos de profesionales.

-¿Qué necesita el museo para seguir creciendo?

-Autonomía en la gestión y recursos económicos. Son tres necesidades básicas y si se respetan, el resto puede ir viniendo. Cuatro años en un gran centro cultural no es nada. El IVAM ha tenido seis directores en 30 años; son demasiados. No es bueno para un museo que haya tanto gestor porque los proyectos necesitan tiempo. Los mandatos de la dirección deberían durar más de una legislatura. Cuatro años en un gran centro cultural no es nada.

-¿El IVAM es un museo querido por los políticos?

-Imagino que habrá políticos que lo quieran mucho, otros que lo quieran regular y algunos a los que les dará exactamente igual. En el IVAM he tenido buena experiencia con los gobernantes con los que me he relacionado porque han sabido resguardar la autonomía del museo. Es cierto que hay partidos políticos que sienten más la cultura que otros, pero en cualquier terreno son fundamentales las personas. Hay gente estupenda en todos los sitios. Es un gran error que la conselleria de turno elija al director del museo incluso para el partido político que lo hace. Un partido político se engrandece dejando en manos de profesionales la cultura porque esta es creación, ficción, mundos inventados... El arte tiene criterios distintos que la gestión de sanidad, infraestructuras, turismo...

-¿Qué supone el premio Valencianos para el Siglo XXI para el IVAM?

-Todo el equipo del centro está agradecido por el reconocimiento de LAS PROVINCIAS. Es genial que distingan tu labor en tu ciudad y que otorgue un galardón al IVAM. Nos alegra y nos da ánimos para continuar trabajando. Creo que Valencianos para el Siglo XXI es un reconocimiento no sólo al personal del IVAM sino también a todas las personas que han colaborado con el centro, como coleccionistas, galerías, patrocinadores...