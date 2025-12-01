Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Logo Patrocinio

El IVAM expondrá las piezas dañadas por la dana en los campus universitarios

Las piezas, que se custodiaban en un almacén de Riba-roja que se inundó, han sido restauradas y se exhibirán al público

R. C.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

El IVAM prepara un proyecto expositivo con una selección de las obras de arte de la colección del museo dañadas por la dana que se ... expondrán en distintos espacios de la Universitat de València (UV). Las piezas, que han sido restauradas tras la inundación que sufrió el almacén de Riba-roja de Túria donde se custodiaban, se presentarán nuevamente ante el público cargadas de una renovada potencia simbólica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  10. 10 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El IVAM expondrá las piezas dañadas por la dana en los campus universitarios

El IVAM expondrá las piezas dañadas por la dana en los campus universitarios