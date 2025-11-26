El IVAM, la apuesta valenciana por las vanguardias

Vanguardias. Piezas de una de las últimas exposiciones que se han podido ver en el IVAM.

En la esquina de la calle de Na Jordana, donde la ronda de la vieja muralla se encuentra con un rio que dejó de serlo, Valencia levantó el primer museo de arte contemporáneo que tuvo España. Ocurrió en el año 1989 y fue, después del Palau de la Música, la segunda pieza de una serie de dotaciones culturales, soñadas durante décadas, que iban a cambiar esta ciudad para siempre. Porque el IVAM, que ya ha cumplido 35 años fecundos, vino a extender el horizonte de ambiciones de la ciudad, contribuyó a situarla en el mapa de las ciudades donde ocurrían «cosas interesantes», cimentó la autoestima de la sociedad civil y fue muy útil en la competición por atraer turismo.

Con su afilada forma de ver y escribir, Rafa Marí, encargado de resumir la vida cultural valenciana del año 1989, escribió en nuestro Almanaque: «La reina Sofia inauguró el 18 de febrero el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Por fin se hacía realidad en Valencia un museo dedicado a la pintura y escultura contemporáneas. La laguna cultural era demasiado estridente: una ciudad de artistas sin un museo de arte moderno que ofrecer al visitante». Fue una imagen que toda la sociedad entendió; un sentimiento compartido: tras dedicar una casa a la música en 1987, Valencia consagraba un espacio de calidad a las bellas artes.

Auditorio, un cauce del Turia que se iba convirtiendo en jardín, una red de metro incipiente pero ya en marcha, la Albufera protegida como parque natural y una televisión pública para los valencianos. El gobierno de Joan Lerma estaba construyendo sólidas infraestructuras y en este caso, el del IVAM, lo hacía en el curso de un proyecto con propósito encadenado; porque la institución, que lleva en su enunciado una I de Instituto, era, más allá de un museo, un centro de investigación e irradiación, que conectaba el arte moderno (AM) con el clásico, ubicado en el Museo de Bellas Artes de San Pio V, a través de un eslabón intermedio, que no era otro que el Centro del Carmen, que nació el mismo día 18 de febrero de 1989.

Ese fue el diseño cultural de los tiempos fundacionales: el Carmen haría de bisagra. Porque incluso estaba situado físicamente a mitad de camino, a la hora de pasear la ciudad. Nadie ocultaba que el barrio del Carmen estaba en aquella década de los ochenta muy malherido. Y nadie disimuló la intención de reactivarlo. Había fracasado el proyecto de ubicar en la plaza del Carmen una gran escultura de Calder donada por la IBM, pero Cipriano Ciscar, el conseller de Cultura de Lerma, no se arredró. Unido a un buen equipo promotor, en el que estaba Tomás Llorens, Vicent Todolí, José Francisco Ivars y la infatigable Carmen Alborch, puso en órbita un proyecto que se levantó en Guillem de Castro, frente al antiguo Asilo de Romero.

El edificio del museo, que tropezó con los generosos restos de la muralla, se puso en obras en 1987. Sin embargo, el IVAM había nacido mucho antes, en 1985, como institución y como coleccionista de arte. Una doble operación, de resultados brillantes, permitió la donación y compra de buena parte de las colecciones del escultor Julio González (1876-1942) e Ignacio Pinazo (1849-1916). Con esos legados se abrió paso la posibilidad de estudiar a esos artistas como puntos de reflexión sobre la modernidad.

No faltaron, en los primeros años, polémicas sobre el alcance de la modernidad y la vanguardia. Incluso hoy en día se dan, según el punto de vista en que el observador sitúe a una personalidad artística como la de Ignacio Pinazo. Tampoco es banal señalar que, tras el éxito de la primera exposición, sobre el Equipo Crónica, el 2 de diciembre de 1989 el IVAM fue noticia nacional porque albergó una exposición antológica de Sorolla que produjo colas de público como jamás se han visto después. Las 87 obras del valenciano que se exhibieron fueron visitadas el primer día por 8.000 personas, en un régimen de visitas que limitaba a 270 la presencia en cada momento, según dejó escrito Rafa Mari. Nuestro compañero también relató el enfado del presidente Lerma, de viaje por Japón, porque no se le aguardó para la simbólica inauguración.

Es preciso hacer observar que los presupuestos del IVAM no han sido crecientes ni estables y que la larga crisis económica 2008-2016 menguó mucho las dotaciones de mantenimiento y adquisiciones. La subvención estatal, por otra parte, nunca ha sido ecuánime con la institución valenciana; por el contrario, hay que tacharla siempre de muy cicatera, mientras resulta abundante en otros museos españoles. Con todo, las tendencias artísticas del siglo XX, y los principales artistas españoles y universales han pasado por las salas del IVAM y, en muy buena medida, están presentes en sus colecciones.

Hay que indicar, pues, que en los tiempos de generosidad presupuestaria ha predominado la apertura de horizontes, con exposiciones de artistas internacionales de mayor atractivo, mientras que en los tiempos de «vacas flacas» se ha impuesto la introspección, la búsqueda de valores y reflexiones en la colección estable.

