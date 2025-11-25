El primer hito cultural que surgió en el antiguo cauce de Valencia

Las obras en el Palau de la Música, en los años 80, y la Orquesta de Valencia.

Carmen Velasco Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 00:22 Compartir

Una barra de pan costaba 25 pesetas (unos 0,15 euros). El coche más vendido en España fue Opel Kadett. Y ese año nació Lionel Messi y la banda terrorista ETA perpetró el atentado a Hipercor. Televisión Española estrenó el concurso 'El tiempo es oro', presentado por Constantino Romero, mientras los integrantes del grupo humorístico La Trinca crearon la productora Gestmusic (detrás de 'Crónicas marcianas', 'Operación Triunfo', 'Tu cara me suena', etcétera). Justo ese año se inauguró el Palau de la Música de Valencia. El acontecimiento mereció la portada de LAS PROVINCIAS: «Gran fiesta inaugural del Auditorio». Dos ministros acudieron a la fiesta de la institución, algo que ahora no suele suceder (la visita de ministros a museos y auditorios de Valencia escasea).

El Palau de la Música se inauguró el 25 de abril de 1987. Fue el primer icono cultural del antiguo cauce del Turia, donde posteriormente brotaron el Museo Príncipe Felipe, Hemisfèric, Les Arts, etcétera. El edificio, obra del arquitecto García Paredes, fue resultado del Plan Nacional de Auditorios por el cual el Gobierno central proyectó una serie de inmuebles en las autonomías. La primera piedra se puso en marzo de 1985. El Ayuntamiento, eso sí, cedió los terrenos y el Ministerio desembolsó 500 millones de pesetas (alrededor de tres millones de euros).

El auditorio se convirtió en la casa de la Orquesta de Valencia (OV), que dejó el teatro Principal. En el concierto inaugural del edificio en 1987 la Orquesta de Valencia, bajo la dirección de Manuel Galduf, interpretó 'Marcha Burlesca', de Manuel Palau; 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, interpretado por Narciso Yepes; y la ópera en versión concierto de 'La vida breve', de Manuel de Falla. En noviembre de 2002 se inauguró la ampliación, a cargo del arquitecto Eduardo de Miguel. Su bóveda acristalada se ganó algunas críticas y el apodo de 'microondas', pero el coliseo logró canalizar las ambiciones y las necesidades culturales de los valencianos.

Sede estable de la OV, la actividad artística de la ciudad orbitó alrededor de él, desde las bandas de música de cualquier rincón de la Comunitat hasta las batutas más prestigiosas de todo el mundo y las mejores formaciones sinfónicas, sin olvidar que es sede del festival de cine la Mostra de Valencia. Andie MacDowell, Don Johnson, Catherine Denevuve y Darryl Hanah, entre otros.

Sin dejar los grandes nombres, las mejores batutas han dirigido la OV y otros tantos han visitado el Palau de la Música con importantes formaciones. El mítico Rostropovich dirigió a la OV en 1996 en Ravello (Italia) mientras que Daniel Baremboim debutó en España en VAlencia, cuando era un niño. Siendo joven dirigió a la OV y durante el periodo de titularidad de Traub actuó con la formación en numerosas ocasiones. Los melómanos aún recuerdan su concierto en 2017, el último con la OV. Mariss Jansons, Rafael Frübeck de Burgos y Gustavo Dudamel también han tomado la batuta ante la OV.

Sviatoslav Richter, Carlos Kleiber, Lorin Maazel, Walter Weller y Valery Gergiev son los directores que con formaciones de máximo nivel han recalado en el Palau de la Música a lo largo de su historia.

Los melómanos valencianos lo tienen claro. En los más de 30 años de vida, el Palau ha tenido cuatro épocas muy marcadas. La primera corresponde al arranque de un ambicioso proyecto por convertirse en referente cultural de la ciudad moderna (hasta finales de los 90); en la segunda, que concluye en 2005, el auditorio se sitúa en el circuito internacional porque los presupuestos generosos permiten la visita de formaciones internacionales, intérpretes y maestros de prestigio y una promoción de la Orquesta de Valencia, que sale de gira y potencia su discografía.

La tercera arranca con el nacimiento del Palau de les Arts. Con el coliseo en manos de Helga Schmidt se rompe la hegemonía artística del auditorio municipal, que se ve obligado a reposicionarse en la ciudad, replantearse su programación y reinventarse una identidad. El fichaje de Lorin Maazel y Zubin Mehta, que habían contribuido a hacer grande el Palau de la Música, evidencia la ambición global de Les Arts. En poco tiempo, la Orquesta de la Comunitat Valenciana, cuya sede es el edificio de Calatrava, se convierte en «la mejor orquesta de Europa». Aún hoy se cuestiona la viabilidad de dos palaus y de dos formaciones musicales.

Y la cuarta comienza con el primer gobierno del Rialto. Era la primera vez que Compromís gestionaba Cultura y, consecuentemente, tomó las riendas del Palau de la Música en un mandato en el que el continente se priorizó al contenido. Se cerró el auditorio en julio de 2019 tras un informe de Bomberos que detectó «daños importantes» que impedían «la habitabilidad de la edificación o parte de ella» y apuntó a la necesidad de «intervenciones de reparación o sustitución y la adopción de medidas inmediatas». Ese mismo verano se clausuró y reabrió en octubre de 2023, cuatro años en los que estuvo fuera de juego, perdió ingresos económicos y registró una sangría de abonados. El auditorio, en manos de Vicent Ros, trató de salvar la programación desarrollándola en otros auditorios (el teatro Principal, Les Arts, la Rambleta, etcétera), pero dejó de acoger orquestas extranjeras. Con vuelco electoral, el PP tomó de nuevo las riendas y sólo el tiempo dirá si con Vicent Llimerá se inaugura una quinta etapa y cuáles serán sus rasgos.

La exposición

Con motivo del 160 aniversario de LAS PROVINCIAS, la muestra recorre el cambio urbanístico de la ciudad donde nació y tiene su sede.

- Dónde. Centre del Carme Cultura Contemporània.

- Sala. Sala Dormitorio, en el piso 2.

- Fechas. Del 11 de diciembre a mediados de febrero.

- Horario. De martes a domingo, de 10 a 20 horas

- Acceso gratuito.

La ilustración

Para cada hito hemos seleccionado a un artista plástico.

Daniel Garcia - Gandia 1976

Los textos

Sobre cada hito reflexiona un escritor, periodista, arquitecto o profesor.

Jesús Civera - Periodista