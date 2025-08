Gustavo Santaolalla, un compositor de videojuego para Valencia

El Palacio de Congresos recibirá el 25 de octubre al compositor, multi-instrumentalista y productor argentino Gustavo Santaolalla, conocido por crear bandas sonoras como la ... del videojuego (y ahora serie) 'The Last of Us' y dos películas premiadas a Oscar, 'Brokeback Mountain' y 'Babel'.

Como parte de su gira mundial titulada 'Ronroco Tour', el músico ofrecerá cuatro conciertos en España, siendo Valencia la segunda parada después de la primera en Barcelona. Después de ofrecer su recital en el Palacio de Congresos, aún realizará otras dos paradas por la Península Ibérica: Málaga (4 de noviembre) y Cartagena (8 de noviembre).

Esta travesía sonora rendirá homenaje a 'Ronroco', su disco más especial, que cumple 25 años. Lanzado en 1998, el álbum fue un éxito en el mundo del cine, tanto que, Michael Mann, director de 'The Insider', filme protagonizado por Al Pacino y Russell Crowe, incluyó la canción 'Iguazú' del álbum en la banda sonora de la película. Aquí empezó todo.

Las entradas para su concierto en Valencia ya están a la venta. Los precios de los asientos más próximos al escenario, en el patio de butacas, rondan entre 55 y 65 euros, dependiendo de la cercanía al artista. Las posiciones más lejanas, en el anfiteatro, tienen un coste de 40 a 45 euros.

Santaolalla tiene una trayectoria admirable más allá de su reciente éxito con 'The Last of Us'. Ha colaborado en la producción de álbumes de rock latino de artistas como Julieta Venegas, Juanes y Jorge Drexler. Ha ganado dos premios Grammy y 17 Grammy Latinos.

Destacan entre sus premios el de Productor del Año, concedido por los Grammy Latinos en 2005. Recibió este galardón por su producción del álbum 'Mi Sangre' de Juanes y por la banda sonora de 'The Motorcycle Diaries'. Tres años después, otro álbum que produjo para el cantante colombiano, 'La vida... es un ratico', fue premiado como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Masculino.

Tras ganar popularidad en el mundo de la música, triunfó en Hollywood al producir bandas sonoras que no solo ganaron Oscars, sino también un Globo de Oro a la mejor canción con la película 'A Love That Will Never Grow Old', y un premio BAFTA por 'The Motorcycle Diaries'. Santaolalla también escribió la música de proyectos audiovisuales célebres mexicanos como 'Amores perros' y '21 gramos', ambas dirigidas por Alejandro González Iñárritu.