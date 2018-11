Gustavo Gimeno: «La cultura no da dinero ni votos» El músico valenciano Gustavo Gimeno. / EFE El director de orquesta valenciano elegido en septiembre para ponerse al frente de la Sinfónica de Toronto visita el martes el Palau con la Filarmónica de Luxembrurgo EFE / REDACCIÓN MADRID / VALENCIA. Domingo, 11 noviembre 2018, 00:36

El valenciano Gustavo Gimeno (1976), que fue elegido en septiembre director de la Sinfónica de Toronto, llega el martes al Palau de la Música con la Filarmónica de Luxemburgo, de la que todavía es titular. El músico pone de manifiesto la falta de reconocimiento a la cultura porque «es algo que no da dinero ni votos» al mismo tiempo que asegura que no aceptaría dirigir una orquesta «peor que la que dirijo».

Se refirió a las reacciones a su reciente designación y explicó que no se esperaba que nadie del Gobierno le felicitara, aunque está «casi seguro» de que si fuera un motociclista de 15 años que hubiera ganado algún mundial el Gobierno, «sin duda» le habría llegado felicitación del Ejecutivo y la Casa Real.

El valenciano explicó que «la cultura es algo que no da dinero ni votos. No soy muy optimista al respecto, pero nuestro deber es seguir luchando para que la cultura sea parte más importante de nuestra vida. Se nos enseña a leer, a sumar y a restar, pero no nos incitan a expresarnos artísticamente», lamentó.

Gimeno recordó que el primer contacto para su designación como director en Toronto e produjo en agoto de 2017. Después llegaron los 'ojeadores' y al «final fui el elegido. Enriquece probar en muchos sitios diferentes, pero no afectaría dirigir una orquesta peor que la que dirijo».

El valenciano comenzó su carrera internacional como asistente de Mariss Jansons y debutó al frente de la Royal Concertgebow de Amsterdam en 2014. Ahora Compatibiliza su nuevo trabajo con la dirección de la Filarmónica de Luxemburgo, pues inicirá su recorrido con la orquesta canadiense en la temporada 2020-21, en sustitución de Peter Oundjian, que se convertirá en el conductor emérito de la formación a partir de junio después de 14 años como su titular.

En mayo volverá a reencontrarse con la Orquesta de la Comunitat en su regreso a Les Arts. En ese concierto sonará la Sinfonía número 9 de Mahler. Gimeno fue uno de los dos nombres elegidos por los músicos de la formación para ocupar la dirección musical del centro de ópera. Así lo recogieron en una encuesta interna hecha pública por LAS PROVINCIAS.

El martes en el Palau se pondrá al frente de la formación de Luxemburgo, con la violinista Vide Frang, para ofrecer al público el concierto para violín de Beethoven y la cuarta de Mahler. Mañana y el jueves actuarán en Madrid.