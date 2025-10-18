Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mario Vilau. LP

La gran final de la Liga Nacional de Novilladas se podrá ver gratis por televisión el 19 de octubre

El festejo, con novillos del hierro de Fuente Ymbro, reúne a los triunfadores de los distintos circuitos que participan en el certamen

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:42

La gran final de la Liga Nacional de Novilladas 2025 se celebra este domingo 19 de octubre desde la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda. Un festejo que comenzará a las 17:00 horas con novillos del hierro de Fuente Ymbro y en el que harán el paseíllo los triunfadores de los distintos circuitos que participan en el certamen.

El evento será retransmitido en directo por À Punt, la televisión autonómica valenciana, Canal Sur (TV pública andaluza) y Castilla-La Mancha Media (todos se pueden sintonizar en la TDT y están disponibles en app instalables en smartTV). La narración en la Comunitat correrá a cargo del periodista Jorge Casals, que estará acompañado, una vez más, por el matador alicantino Francisco José Palazón.

Los cinco novilleros que lucharán por el triunfo son: Tomás Bastos, ganador del Circuito de Extremadura; Álvaro Serrano, triunfador del Circuito de la Comunidad de Madrid; Carlos Tirado, campeón del Circuito de Andalucía; Mario Vilau, triunfador del Circuito de la Comunidad Valenciana; y Ruiz de Velasco, finalista del Circuito de Castilla y León y segundo finalista con mejor puntuación. Ruiz de Velasco ocupa el lugar de Julio Norte, triunfador de ese circuito, que ha dado por finalizada la temporada debido a la cornada sufrida en San Agustín del Guadalix.

La retirada de Morante

Antes de la novillada, se emitirá el programa taurino La plaça, presentado por el propio Jorge Casals, que esta semana centrará su atención en la histórica despedida de Morante de la Puebla en Las Ventas, así como en todo lo ocurrido durante el fin de semana en Madrid, donde se celebró el festival homenaje a Antoñete. También hablarán de la Feria de Otoño, en la que el valenciano Román fue uno de los destacados con un importante triunfo ante los victorinos.

El programa incluirá además un repaso a los festivales como el celebrado en Sevilla en homenaje a la saga de los Vázquez, o el de Bocairent, del pasado 9 de octubre, con un cartel cien por cien valenciano para conmemorar la alternativa de Víctor Manuel Blázquez.

