Gana una entrada doble para ver 'El lago de los cisnes' esta Navidad

¿Quieres ganar una entrada doble para ir con quien tú quieras a ver 'El lago de los cisnes' de la Tchaikovsky National Ballet esta Navidad? Si es así, estás de suerte, porque sorteamos dos entradas dobles entre los suscriptores de este diario. Para participar solo tienes que estar suscrito y rellenar el siguiente formulario de contacto.

El concierto tendrá lugar el 22 de diciembre a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos. Contactaremos a los ganadores vía mail el día 17 de diciembre.

'El lago de los cisnes'

El ballet representará la cautivadora historia de amor 'El lago de los cisnes'. Una increíble historia amorosa entre un príncipe, una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo, un engaño mortal..., en la obra se podrá ver el virtuoso doble papel de Odette/Odile, la fuerza de la música de Tchaikovsky, y uno de los más grandes pas de deux del repertorio del ballet que convierten El Lago de los Cisnes en una experiencia única.

Palacio de Congresos de Valencia