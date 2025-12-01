Gana una entrada doble para 'El Cascanueces' de la Tchaikovsky National Ballet esta Navidad

EXTRA Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:22 Compartir

¿Quieres ganar una entrada doble para ir con quien tú quieras a 'El Cascanueces' de la Tchaikovsky National Ballet esta Navidad? Si es así, estás de suerte, porque sorteamos dos entradas dobles entre los suscriptores de este diario. Para participar solo tienes que estar suscrito y rellenar el siguiente formulario de contacto.

El concierto tendrá lugar el 22 de diciembre a las 17 horas en el Palacio de Congresos. Contactaremos a los ganadores vía mail el día 17 de diciembre.

'El cascanueces'

La historia más encantadora de la Navidad vuelve a enamorar al público de todas las edades. Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un clásico de todos los tiempos que llama a todas las generaciones.

En cada una de las presentaciones, la motivación principal del Tchaikovsky National Ballet es cuidar las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, haciendo de ellas un festejo para los sentidos con el encanto de sus vestuarios y la vistosidad de sus decoraciones; generando un equilibrio fascinante con la perfección de sus líneas y la sobriedad de sus coreografías.

Este ballet, uno de los más conocidos de Tchaikovsky con la coreografía original de Lev Ivanov, es una fábula de espíritu navideño que habla de la añoranza por la infancia perdida y el choque entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños de los niños.

