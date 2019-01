La Fundación Blasco Ibáñez pide 30.000 euros para el museo y digitalizar los fondosOtro gesto de Ribó: una moción por la defensa del literato El tradicional acto en el Cementerio General conmemoró ayer el 91 aniversario de la muerte del escritor valenciano. / irene marsilla Los herederos están dispuestos a aparcar el conflicto judicial por un nuevo convenio y más presupuesto para divulgar la obra del autor NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 29 enero 2019, 00:05

El conflicto por el legado del valenciano de Blasco Ibáñez, que tiene enfrentados a la Fundación que vela por la memoria del autor y al Ayuntamiento de Valencia, podría llegar a resolverse si el Consistorio acepta las peticiones de la entidad para renovar el convenio, que finalizó el pasado 31 de diciembre de 2018. Tal y como ha podido saber este periódico, la fundación reclama un acuerdo en el que se estipulen 10.000 euros anuales para la entidad blasquista por la cesión del archivo del literato así como otros 30.000 euros para actividades de promoción de la figura del escritor y de actividades, como la digitalización de los fondos, en la casa-museo del autor. Aparte, sostienen fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, otra cantidad sin especificar que se destine a aspectos como mantenimiento y reforma de la pinacoteca.

Estos últimos requisitos son de vital importancia para la Fundación Blasco Ibáñez, quien siempre ha defendido que «en los últimos veinte años no se ha tocado nada de la exposición permanente del museo». En este sentido, confirmaron que ya hay redactado un plan de actuación para la mejora del antiguo chalé del literato y en el que hoy en día se conservan los fondos del autor.

La entidad estaría dispuesta a aparcar la cuestión de la titularidad del legado. Ha dejado de ser una prioridad aunque, insistieron ayer a este diario, sí pretenden llegar a un acuerdo para aclarar la cuestión con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Cabe recordar que la polémica está situada alrededor de los fondos donados por la nieta del escritor Gloria Llorca Blasco Ibáñez. Este archivo está formado por dos partes. La primera fue la cedida al Ayuntamiento por la descendiente en 1997. En 1999, Llorca revocó la donación y pidió la devolución apenas unos días antes de que expirara el plazo (dos años) presentando un escrito. Este proceso de retorno no se completó y, sin haber retirado estos fondos del chalet de la Malvarrosa, los legó a la Fundación. La segunda parte del legado es la que pertenece a la faceta más íntima de Blasco Ibáñez, que la propia Llorca también donó a la entidad blasquista directamente y, tras la no renovación del convenio, es la que puede retirarse sin problemas. No obstante, el archivo inicial ha sido el auténtico germen del conflicto que, en la actualidad, ha comenzado a desencallarse. Aún así, el Ayuntamiento insiste en que los informes jurídicos señalan que la propiedad del legado de 1997 es municipal.

El Consistorio no maneja plazos para trasladar el sarcófago del novelista al Cementerio General «En veinte años no se ha tocado ni una pieza de la exposición permanente», señalan desde la entidad

Pero esta cuestión, la de la titularidad, ha quedado en un segundo plano. Aunque eso no quiere decir que la Fundación olvide este aspecto. Según confirmaron ayer, también se sucederá un encuentro entre los representantes legales de ambas partes próximamente para «salvar los escollos» y aclarar la propiedad.

Fundación y Ayuntamiento están emplazados a una reunión esta misma semana en la que se pondrán las bases de ese esperado acuerdo que, además, evitará que los fondos abandonen la ciudad. Por ambas partes hay disponibilidad a llegar a un acuerdo.

Las aguas se han ido calmando. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha tomado las riendas de la negociación en detrimento de la concejala de Cultura, Glòria Tello. La mejora en las relaciones entre ambas partes se vio ejemplificada ayer en el acto homenaje celebrado en el Cementerio General de Valencia que conmemoró el 91 aniversario de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez. El tradicional encuentro frente a la tumba del escritor reunió a representantes del Consistorio, encabezado por la concejala de Cementerios, Pilar Soriano y otros políticos como la directora general de Cultura y Patrimonio o el alcalde de la localidad de Burjassot, Rafa García -el municipio se había ofrecido a acoger el legado del novelista-.

Soriano, además, aprovechó el tributo a la memoria de Blasco para mostrar a los asistentes el espacio reservado para trasladar el sarcófago del escritor, realizado por el escultor Mariano Benlliure. En la actualidad, esta obra se encuentra en el Museo de Bellas Artes tras haber estado instalado en el Centro del Carmen. Una sala en la entrada del Cementerio General es el espacio elegido para ubicar la pieza. Aunque no hay plazos para que tenga lugar el traslado, se prevé que la estancia contenga paneles explicativos a modo de exposición.

En el acto se aprovechó para reivindicar la «figura más representativa de Valencia de los últimos siglos, de incalculable valor para la cultura valenciana», dijo el presidente de la Fundación Blasco Ibáñez, Ignacio Soler.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, sigue haciendo gestos para intentar solucionar el conflicto con la Fundación Blasco Ibáñez y evitar la salida del legado de la ciudad del Turia.

Con fecha del 25 de enero de 2019 presentó una moción en la que insta «a las instituciones públicas y entidades cívicas» a defender conjuntamente la figura y obra de Blasco Ibáñez y que «su legado se conserve en Valencia, salvaguardando unas condiciones óptimas». Con esta declaración institucional Ribó pretende contar con el apoyo de todos los grupos del pleno municipal para «continuar poniendo al alcance de la ciudadanía la obra y el conocimiento de Vicente Blasco Ibáñez».