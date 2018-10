Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València: «La UPV es un proyecto colectivo que contribuye al progreso de la Comunitat» Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València, en su despacho. / damián torres El máximo responsable de la universidad, inmersa en su 50 aniversario, destaca la vinculación con el tejido productivo J. BATISTA VALENCIA. Martes, 16 octubre 2018, 01:32

La Universitat Politècnica de València (UPV) celebra su 50 aniversario con actos conmemorativos que se prolongarán durante un año. En medio siglo de vida se ha convertido en una de las instituciones académicas más punteras del país desde el punto de vista tecnológico. La efeméride llega con Francisco Mora (Elche, 1968) al frente. «Todo un honor» para el décimo rector de su intensa historia.

-¿Qué es para usted la UPV?

-Es un proyecto colectivo que la sociedad valenciana decidió poner en marcha hace 50 años con el objetivo de cubrir unas demandas de profesionales que sólo se podían formar en Madrid y Barcelona. Y creo que ha dado mucho a esta sociedad. También es un proyecto social, basado en ayudar a las personas y en contribuir al progreso de su región, de su entorno y de su país.

-¿En qué áreas se ha concretado esa contribución?

-Hay datos externos que avalan nuestra vinculación con el sector productivo. En el ranking que elabora el Ivie y la Fundación BBVA somos la primera o segunda universidad de España en transferencia de tecnología a la industria, por delante de otras regiones como Madrid o Barcelona, cuyo tejido productivo es más fuerte. Estamos en la misma posición en número de patentes o en creación de empresas. Y creo que somos la única que de momento tiene un fondo de inversión, pequeñito, de unos seis millones de euros, para capitalizar empresas, que lleva varios años invirtiendo en áreas muy incipientes. Vino aquí porque se detectó la innovación que había, desde fuera se percibió la proximidad que teníamos con el tejido productivo.

-Han programado un año de actos con motivo del aniversario. ¿Qué pretenden con el programa?

-Uno de los objetivos es explicar más a la ciudadanía qué hacemos, qué hemos hecho y qué queremos hacer. Muchos actos se desarrollan fuera de la universidad, o se invita a gente de fuera. La programación es anual y cuenta con semanas específicas, por ejemplo del medio ambiente, de la internacionalización o de la acción social.

-¿Qué recuerda de su llegada a la Universitat Politècnica?

-Me sorprendió muchísimo la motivación de los profesores y la preocupación por la buena docencia, el compromiso del profesorado. Las actividades que se hacían con los estudiantes por ejemplo, era algo que yo no había visto en la universidad donde estudié (Politécnica de Barcelona). Y percibí también un sentimiento de pertenencia, de mayor colaboración.

-¿Qué consecuencias está teniendo el funcionar con una financiación autonómica en niveles similares al de hace diez años?

-Estamos haciendo más con menos, pero eso no es sostenible. Se ha conseguido gracias a la entrega y generosidad de las personas que conforman la UPV, a los que se les puede pedir un esfuerzo durante un tiempo, pero no pueden estar así permanentemente. Es algo que tenemos que transmitir a nuestros políticos. Si no hay más recursos, si no pueden desarrollar su misión universitaria, habrá que retocar el servicio que damos, no se podrá mantener la calidad.

-¿Tiene suficiente calidad la universidad española? Se critica que nunca haya instituciones entre las cien mejores del mundo.

-Los rankings hay que saber leerlos. Y si se leen bien, la universidad española sale muy bien parada, en conjunto está entre los siete u ocho mejores sistemas universitarios del mundo. Tener varios centros situados entre los 500 mejores, como apunta el ranking de Shanghai que evalúa a casi 20.000, es muy buen dato. Y todo esto hay que vincularlo con el esfuerzo que hace el país en cuanto a inversión en educación e investigación en relación al Producto Interior Bruto, donde el escenario que nos encontramos no es tan positivo como en otros sistemas. Quizá no tengamos universidades de matrícula de honor, pero tenemos un perfil de notables y sobresalientes muy significativo.