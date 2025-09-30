'Faust' en Valencia: Les Arts abre su XX temporada con una coproducción internacional de ópera

Suplementos Martes, 30 de septiembre 2025, 01:42 Compartir

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura el 3 de octubre su ambiciosa XX temporada con una nueva producción de 'Faust', icono por excelencia de la ópera francesa, que contará con el magnético Lorenzo Viotti en el podio, uno de los fenómenos más arrolladores en la dirección musical de los últimos años.

Les Arts lidera esta coproducción de 'Faust', con la que regresa al circuito operístico internacional y en la que se reúnen tres de los teatros más importantes del continente: La Scala de Milán, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín y el Teatro Real de Madrid.

El teatro de ópera valenciano apuesta por uno de los títulos más apreciados del todo el repertorio para abrir su temporada, en el que el Charles Gounod envuelve uno de los grandes mitos de la literatura universal -la venta del alma al diablo a cambio de la juventud y de los placeres terrenales-, en la suntuosidad de la 'grand opéra'.

'Faust' es una obra maestra que contiene arias, coros y pasajes musicales que son parte de la historia del género como el 'Aria de las Joyas' de Marguerite, que es una de las piezas imprescindibles para soprano, el coro 'Gloire immortelle de nos aïeux' o el vals del Acto II, junto con la Ronda del becerro de oro de Méphistophélès o la Cavatina de Faust en el III Acto.

Johannes Erath, firma esta nueva puesta en escena de 'Faust', después de su celebrada presentación en València con 'Les contes d'Hoffmann', de Offenbach.

Ampliar Faus antepiano Miguel Lorenzo y Mikel Ponce

El reconocido artista alemán, que lleva trabajando desde finales de 2024 en el proyecto, ha diseñado un montaje de dimensiones y cifras espectaculares; desafiante desde el punto de vista técnico, pero también en el apartado artístico con la exigencia de diez acróbatas en escena para ejecutar una coreografía de extrema dificultad.

Sobre el escenario de Les Arts, Heike Scheele ha construido una monumental escenografía de 225 m2 de superficie y 18 toneladas de peso, en la que la artesanía teatral convive con la tecnología más avanzada, la poderosa iluminación de Fabio Antoci y las videocreaciones de Bibi Abel, para recrear una producción que ha precisado de cuatro tráileres en su traslado a la capital del Turia, junto con un camión de ocho metros de caja para las más de 150 piezas del suntuoso vestuario de Gesine Völlm.

Desde el punto de vista humano, las cifras de la nueva coproducción de 'Faust' hablan por sí solas, con más de 200 profesionales y artistas al servicio del espectáculo: siete cantantes solistas, 60 integrantes del Cor de la Generalitat, 74 músicos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, diez acróbatas y un mimo, además de 51 integrantes del equipo técnico de Les Arts para satisfacer las necesidades de vestuario, caracterización, utilería, audiovisuales, iluminación, maquinaria, mecánica y logística del montaje.

Lorenzo Viotti asume la dirección musical de 'Faust', la primera ópera que dirige en España el carismático y arrollador batuta suizo, uno de los grandes fenómenos de los últimos años, en el que será también su debut al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Viottic es uno de los nombres imprescindibles de las grandes formaciones, con un currículum en el que figuran orquestas como las filarmónicas de Berlín, Viena y La Scala, Concertgebouw de Ámsterdam, Staatskapelle de Dresde o las orquestas de Cleveland y de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Les Arts reúne para 'Faust' un sólido elenco vocal con tres de los intérpretes más celebrados por la platea valenciana.

Regresa la soprano zaragozana Ruth Iniesta, que debuta el exigente rol de Marguerite, en la que será la sexta incursión de una de las intérpretes favoritas del público de Les Arts, al que ha cautivado en títulos como 'Il viaggio a Reims', 'Pagliacci', 'Don Giovanni', 'Pan y Toros' o 'Doña Francisquita'.

El tenor peruano Iván Ayón-Rivas, vencedor indiscutible de la nueva producción que estrenó Les Arts el pasado mayo de 'L'heure espagnole' y 'Gianni Schicchi', canta el papel de Faust, con el que cosechó uno de los primeros éxitos de su sensacional carrera en su presentación en La Fenice de Venecia.

El barítono italiano Alex Esposito, habitual en los repartos de los principales teatros del circuito, cierra la terna protagonista como Méphistophélès, en una nueva actuación en la Sala Principal que suma a sus anteriores trabajos como el debut de los cuatro roles de villano en 'Les Contes d'Hoffmann' o Enrico VIII en 'Anna Bolena'.

Ekaterine Buachidze (Siebel), Florian Sempey (Valentin), Bryan Sala (Wagner) del Centre de Perfeccionament de Les Arts, y Gemma Coma-Alabert (Marthe) completan el reparto.

'Faust', de Gounod, se representará el 3, 5, 8, 11 y 15 de octubre. Las entradas se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta de Les Arts: taquillas, línea de venta 96 197 59 00 y su página web.