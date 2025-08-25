La eurovisiva Sandra Valero y un coro cantan contra el cáncer La subcampeona del festival junior 2023 graba una canción, prepara un videoclip y proyecta un concierto anual que podría celebrarse en Benidorm

Marina Costa Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 18:30 Comenta Compartir

Dice el músico y comunicador Ramón Gener que la ópera, y por ende la música, es la propia vida. Y es verdad. Hay canciones para llorar, para amar o reír. Otras sirven para crecer, para cambiar de sintonía vital o para conquistar metas. Hay algunas que ayudan, incluso, a ganar batallas, cuando la vida hace alguna de las suyas. Y ese es el objetivo de una canción que acaba de grabar la artista valenciana Sandra Valero, subcampeona de Eurovisión Junior 2023, junto a un coro de alumnos de la Escuela de Música Aurora de Valencia.

'Mis ganas de vivir' es un canto a la vida, una loa a la fortaleza cuando el cáncer aparece para zarandear a una familia y ponerla a prueba. La de la propia Sandra está precisamente ahora inmersa en esta lucha, pues su madre padece esta enfermedad. Fue a partir de este duro revés, cuando el compositor Víctor Valero, tío de Sandra, y Antoni Valero, padre de la artista, decidieron poner en marcha, junto a la ONG Ecometta, un proyecto para recaudar fondos contra el cáncer infantil.

Primero necesitaban un coro de niños. Así fue como Dani, Teo, Darío, Andrés, Edu, Inés, Mya y Marina, acompañados por sus profesoras Noelia y María José, conocieron a Sandra en persona en su escuela de música. El siguiente paso era registrar su voz y así es como estos otros 'chicos del coro' entraron por primera vez en un estudio de grabación profesional.

Cascos, micrófono 'antipop' (un filtro para limar sonidos) y risas nerviosas llenaron la sala insonorizada mientras el profesional José Manuel Moles –compositor, guitarrista y productor que ha grabado con David Civera, Gemeliers o Presuntos Implicados– y Víctor Valero supieron insuflar confianza a aquellas voces blancas con un «venga chicos, que os va a salir fenomenal». Víctor dio las instrucciones para que el grupo cogiera el tono y la ilusión y la técnica hicieron el resto.

Ampliar Los 'chicos del coro'. Dani, Teo, Andrés, Edu, Sandra, Marina, Inés y Mya, en la Escuela de Música Aurora. LP

Pero aquí no acaba esta aventura musical porque el siguiente paso será la grabación del videoclip en un hospital de referencia en la Comunitat Valenciana. «Estamos buscando localizaciones, pues nos gustaría que el vídeo pudiera grabarse aquí en Valencia», cuenta el padre de Sandra.

El último 'round' de este combate musical –que busca entidades y profesionales que quieran colaborar– será organizar un concierto solidario anual, que reuniría a todos los eurojuniors y que podría celebrarse en la ciudad de los festivales, Benidorm. «Esa canción me toca bastante a mi y a mi familia y también a mucha gente que está pasando por lo mismo. La canción es preciosa y espero que la apoye muchísima gente y se convierta en un himno que ayude a recaudar fondos para destinarlos a la investigación de nuevos tratamientos contra el cáncer», explica Sandra a LAS PROVINCIAS. El tema es toda una declaración de intenciones «salida del alma», como reconoce su compositor Víctor Valero.

Ahora sólo queda que esta canción vuele muy alto, a tenor de lo que dice la letra –«la sonrisa no me la vas a quitar y mis alas nunca las vas a cortar»– y que la música ayude a transformar el miedo en esperanza. El mejor 'hit' para la vida.