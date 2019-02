LA ESCULTURA DE TONY CRAGG LUCE SU MÁXIMO ESPLENDOR Domingo, 3 febrero 2019, 01:13

La escultura de Tony Cragg 'Points of view' luce en todo su esplendor. La pieza del escultor británico se ha instalado en la rotonda del Puente de Monteolivete y, desde ayer, ya no está rodeada de vallas. La pieza del escultor británico fue adquirida por la Fundación Hortensia Herrero y donada a la ciudad de València. 'Points of view' formó parte de la exposición temporal 'Seis Esculturas'. La Fundación Hortensia Herrero fue la encargada de sufragar esta muestra, que pudo contemplarse en la Ciudad de las Artes en 2018.