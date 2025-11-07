El encuentro donde la cultura se reinventa para salvar la naturaleza vuelve al TEM

Suplementos Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:04 Compartir

El Teatre El Musical será escenario de la tercera edición de Periscopio València, un encuentro impulsado por el Ayuntamiento de València y la Fundación Contemporánea, que este año centra su mirada en el vínculo entre cultura y naturaleza.

La cita reunirá a profesionales de la cultura, la sostenibilidad y el patrimonio con un objetivo común: reflexionar sobre cómo la creación artística y las instituciones culturales pueden contribuir a la protección del medioambiente y a la transformación hacia un mundo más sostenible.

«Hoy más que nunca, la cultura se erige como refugio climático», ha señalado Sara Magán, directora de la Fundación Contemporánea, quien subraya que «Periscopio quiere visibilizar el papel de la cultura como aliada imprescindible para repensar nuestra relación con el planeta».

Por su parte, José Luis Moreno Maicas, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, ha destacado que «esta edición pone el foco en proyectos locales con impacto real, pero sin perder la conexión con referentes nacionales e internacionales que enriquecen el debate».

Convocatoria cultural y proyectos locales

En paralelo a las jornadas, Periscopio València ha lanzado este mes de octubre una convocatoria nacional de proyectos culturales y artísticos con el objetivo de visibilizar iniciativas que conectan la cultura con la naturaleza y promueven un mundo más sostenible.

Lanzadera proyectos contemporáneos

La llamada estaba abierta a personas y entidades de cualquier disciplina artística —desde propuestas sociales o urbanas hasta proyectos de integración o divulgación— siempre que tuvieran como eje central el vínculo entre creación y medioambiente.

De entre todas las candidaturas recibidas, un comité mixto formado por profesionales de la Fundación Contemporánea y el Ajuntament de València ha seleccionado 10 proyectos finalistas, que se presentarán el 19 de noviembre en el Teatre El Musical en un visionado privado ante un jurado especializado.

Tras este encuentro, se elegirá el proyecto ganador, que tendrá un papel destacado en la mesa «Cultura y Naturaleza: Nuevas formas de habitar el mundo» del día 20 de noviembre.

Además, los proyectos finalistas recibirán asesoramiento personalizado de expertos nacionales y locales del sector cultural, así como visibilidad en los canales de comunicación de la Fundación Contemporánea y del Ayuntamiento de València

Un foro para repensar la cultura desde la sostenibilidad

Periscopio València 2025 pondrá especial atención en los proyectos desarrollados en la provincia de València, al tiempo que conectará con referentes nacionales e internacionales. El encuentro busca abrir un espacio de reflexión y acción colectiva, donde la cultura se plantea como herramienta esencial para repensar nuestro modo de habitar el planeta y fomentar alianzas entre arte, instituciones y ciudadanía.

