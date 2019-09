Las dudas de los abonados del Palau

Las voces de los espectadores

Juana Herrera 27 años abonada

«No lo renovaré. No voy a tener el asiento que a mí me gusta»

Abonada desde el 92, Juana Herrera ha decidido no renovar el pase. «No lo han gestionado bien. Yo lo compraba para tener el asiento que a mí me gusta. Ahora no me vale la pena», sostiene. «Han cambiado los conciertos de día, del viernes al jueves. Conozco gente que no puede. También y depende de donde vivas, no es lo mismo el precio de un taxi al Palau que a Les Arts. Todo son inconvenientes», dice.

Marilis Vallbona 30 años abonada

«No estoy contenta con lo que ha pasado pero lo mantendré»

La melómana Marilis Vallbona es fiel al Palau desde su fundación hace más de tres décadas. «No estoy contenta con lo que ha pasado pero claro que lo renovaré porque me encanta», asevera. Aún así, dice que apenas tiene información de los cambios, que se ha enterado de muchas de las cuestiones por la prensa. «Todas las variaciones de la temporada son una faena para los abonados», asegura.

Mª Dolores Masip 15 años abonada

«El cierre me ha trastocado porque vengo de Castellón»

«El cierre y los cambios me han trastocado. Vengo desde Castellón, los jueves tengo curso y es en esos días cuando se harán los conciertos. Tampoco sé si, como ocurre en Les Arts, habrá una especie de convenio con el parking para que sea más barato. Además, con mi abono, mi asiento era al final de fila, tengo que estirar las piernas. Ahora no sabré dónde me toca», afirma Masip, que lleva más de 15 años abonada.