El doctor Cavadas le fija la prótesis de la rodilla a 'El Soro' Vicente RUiz 'El Soro'. / EFE El diestro valenciano pidió que le anudasen un pañuelito de San Fermín a la salida del quirófano JOSÉ LUIS BENLLOCH Viernes, 5 julio 2019, 20:18

Vicente Ruiz 'El Soro' fue intervenido con éxito ayer en el Hospital de Manises por el doctor Pedro Cavadas con intención de atajar la grave infección en la prótesis de su rodilla, que le había permitido incluso torear de luces pero que desde el pasado mes de septiembre le producía fuertes dolores y le reducía muchísimo la movilidad.

El torero valenciano, que pidió que le pusiesen un pañuelico de San Fermín a la salida del quirófano, se despertó hablando de toros y tuvo unos instantes para comentar: «Estoy bien, ya no me duele, estoy bien. No me han podido cambiar la prótesis pero mientras aguante esta, todo irá bien me dicen».

Fuentes familiares aseguraron a LAS PROVINCIAS que la intervención consistió en fijar la prótesis que tenía muy desplazada. «En un principio se pensaba extraerle la prótesis para desinfectarla pero han decidido fijarla en su sitio y darle un fuerte tratamiento antibiótico».

Su compañera Eva Rogel, que junto al diestro Javier Vázquez esperaban en la puerta de la sala de reanimación al torero de Foios, se mostraron preocupados y a la vez muy confiados en la sabiduría del doctor Cavadas. «Se ha hecho lo que debía hacerse, nos ha dicho el doctor cuando ha salido del quirófano. Cuando se interviene una rodilla como la de Vicente nunca se sabe lo que van a encontrar, siempre es una sorpresa, pero el doctor Cavadas siempre encontró buenas soluciones».

Vicente está muy animado, confiado en que los doctores tomaran la mejor decisión, y añadió. «No nos han querido dar un pronóstico, todo está pendiente de la evolución. Lo que sí parece seguro es que van a desaparecer o menguar mucho los dolores que tanto le atormentaban los últimos meses. Así que estamos muy esperanzados».

En principio estará tres o cuatro días hospitalizado y luego le darán el alta para que siga recuperándose en casa. Esta ha sido la intervención número 39 en la misma rodilla, circunstancia que dificulta muchísimo cualquier intervención sobre la misma.