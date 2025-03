Del disparate de Goya al desgarro de Lita Cabellut

El pasado 29 de octubre se inauguró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, con presencia de la reina Letizia ... y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la exposición 'Goya x Lita Cabellut. Los Disparates'. La Fundación Bancaja de Valencia ha inaugurado este jueves 'Lita Cabellut. Vida desgarrando arte'. Ambos proyectos comparten comisariado, que recae en Eloy Martínez de la Pera, y protagonista, la pintora española Lita Cabellut (Sariñena, 1961).

Los cuadros de Lita Cabellut se venden a precios elevados, algo que le catapultó en la plataforma Artprice y le concedió el tituló de la pintora española viva más cotizada en 2015, pero no es habitual en museos españoles de arte moderno. En Valencia, el centro cultural de la Plaza Tetuán es el primero en exhibir obra de Cabellut. Los cuadros de la creadora, que vive en La Haya, cuelgan ya en las mansiones de actores de Hollywood como Hugh Jackman o Halle Berry, en los palacios de jeques árabes o se acumulan incluso al cuidado del chef Gordon Ramsay, uno de los principales coleccionistas de su obra.

La serie inspirada en 'Bodas de sangre' no está en ningún casoplón de Los Ángeles, ni tampoco 'Bonjour, tristesse', ni 'Sieb Posthuma'. Todas ellas están en el edificio de la plaza Tetuán, donde se exhibe una muestra oscura con paredes negras, escasísima iluminación y obras ausentes de color. Es una oscuridad deseada que recala en la ciudad del maestro de la luz y en una institución, la Fundación Bancaja, abonada a Sorolla. Es una muestra oscura en una Valencia que aún está dejando el color marrón, el de la dana, detrás. Cabellut no ha eludido la realidad: «Lo que ha pasado es una desgracia tremenda. Valencia está herida y debe cicatrizar. Valencia está de luto aunque el sol salga, aunque Bancaja exhiba la luz de Sorolla. Falta que el tiempo nos cure».

'Lita Cabellut. Vida desgarrando arte' se ideó con anterioridad a la dana. «Me dio apuro hacer una exposición en un momento de luto tan profundo, pero creo que cuando la desolación es grande, cuando hay miedo, es cuando más se necesita el arte, para que nos cure, para que nuestro intelecto vuelva a funcionar bien. Estoy contesta traer luz, poesía y esperanza», ha asegurado en la rueda de prensa.

La exposición se compone de 120 piezas, de las que un centenar son inéditas, es decir, «se exhiben por primera vez en Valencia», según Rafael Alcón, el presidente de la Fundación Bancaja. El comisario ha definido a Cabellut como «una artista de verdad». Martínez de la Pera ha enfatizado las influencias de la pintora que, a su juicio, bebe de Velazquez y Rembrandt, pero «también en la mirada de algunos retratados está Sorolla». El 'curator' ha destacado la furia y la libertad de la artista española, que muestra lienzos descascarillados y destrozados.

El interés de Cabellut, según Martínez de la Pera, es profundizar en la complejidad de la existencia humana. De ahí que aborde «los grandes temas», como la vida, la muerte, la pasión, el desamor. También se fija en los marginados, los que viven en la calle, los que nadie quiere ver, los que no tienen voz. «Para mí no son los frágiles, sino los fuertes, porque es fácil sobrevivir cuando lo tienes todo», ha apuntado la pintora, que ha recordado que fue en su primera visita al Museo del Prado cuando supo que quería ser artista. «'Las tres gracias', de Rubens, me besó el alma», ha recordado, mientras ha enfatizado que a través de una tela se crean diferentes mundos. Eso es, para ella, el arte.